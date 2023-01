Dopo il successo del debutto, Alessia Marcuzzi torna su Rai2 con Boomerissima. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata in onda martedì 17 gennaio 2023 su Rai2.

Boomerissima ospiti di stasera, martedì 17 gennaio 2023

Dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di “Boomerissima”, il nuovo programma ideato e condotto da Alessia Marcuzzi. Un nuovo imperdibile appuntamento che vedrà sfidarsi, in un clima leggero che unisce il varietà al game-show, la generazione dei boomers con quella dei millennials. Due generazioni a confronto rappresentate da personaggi del mondo dello spettacolo e suddivise in due squadre. Nella prima squadra, quella dei boomers ospiti: Alexia, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Elena Santarelli. Invece nella squadra dei millenials ci sono: Paolo Ciavarro, Pierpaolo Pretelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma.

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti della seconda puntata ci sono anche: Raf e AKA 7even. Infine una sorpresa durante la serata: quella di Carlo Conti.

Boomerissima su Rai 2: il ritorno di Alessia Marcuzzi convince

Il format di Boomerissima, il nuovo programma che ha segnato il ritorno di Alessia Marcuzzi in Rai, ha convinto il pubblico. La conferma arriva dagli ascolti della prima puntata che ha registrato 1.310.000 spettatori (7.4% di share) riscontrando un ottimo appeal anche sui social. L’idea del programma è piaciuta ai telespettatori che hanno assistito ad una divertente competizione tra boomers e millenials. L’obiettivo delle due squadre, infatti, è semplice: riuscire a convincere, tra un match e l’altro, il pubblico presente in sala, che la propria epoca sia la migliore di sempre, dimostrando come invece non lo sia quella degli avversari.

Due epoche diverse a confronto nel format prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia che porteranno i telespettatori a viaggiare tra gli anni ’80 e ’90 fino ai 2000. A guidare questo viaggio è Alessia Marcuzzi che è finalmente tornata a divertirsi come ai vecchi tempi in “Colpo di fulmine”. Anche nella seconda puntata ci saranno molti giochi a cui i concorrenti dovranno partecipare: dall’armadio con i poteri magici al salotto back in time, per rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato. Infine l’arringa finale per convincere il pubblico in sala. Chi vincerà?