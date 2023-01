Dopo una lunga assenza dalla tv, Alessia Marcuzzi sta per tornare. Da domani sera debutterà su Raidue il nuovo programma Boomerissima che vedrà un confronto tra i boomers e i millenials. Il programma occuperà il palinsesto per quattro martedì. Oggi si è svolta la tradizionale conferenza stampa a cui hanno preso parte il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, la vicedirettrice della medesima direzione Raffaella Sallustio, Fabrizio Ievolella, ceo di Banijay Italia, oltre che la stessa conduttrice. Tra gli ospiti del programma ci saranno Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Sabrina Salerno, Max Giusti, Luciana Littizzetto e Max Pezzali.

Boomerissima con Alessia Marcuzzi

Nel corso della conferenza stampa è stata inoltre annunciata la presenza di Francesco Facchinetti, che prenderà parte nella prima puntata nella squadra dei boomers. Per Alessia Marcuzzi si tratta di un ritorno in Rai dopo essere stata per anni il volto di Mediaset. La conduttrice spiega che la decisione di abbandonare Mediaset è stata frutto di una lunga riflessione e che non ci sono state tensioni o discussioni con l’azienda: “In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web. Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più. In questo periodo ho pensato di voler fare un programma che mi permettesse di non essere solo alla conduzione, ma di diventare una performer a tutto tondo. Negli ultimi anni lo avevo sperimentato più sui social che in tv, quindi Boomerissima è stata l’occasione perfetta. Non sono in esclusiva con la Rai però”.

La conduttrice ha ammesso di essere stata lei stessa a chiedere a Stefano Coletta di fare un programma su Raidue: “Io sono andata da Stefano Coletta chiedendogli io di andare su Rai2, chiedendogli di fare questa sfida su una rete che mi somiglia molto. Avevo voglia di mettermi in gioco su una rete che ha le corde giuste per me. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni che sono stata a Mediaset e mi sono presa del tempo in un momento in cui avevo una realtà che mi entusiasmava molto”.

Boomerissima rappresenta un punto di partenza per Alessia che per la prima volta ha deciso di scrivere un programma: “E’ cucito su misura per me”. Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto ad Alessia Marcuzzi una conferma sulla lite che sarebbe avvenuta dietro le quinte tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. La conduttrice non si è sbilanciata ma ha rivelato che i toni sono stati accesi e che non sono mancate anche altre discussioni: “Pensavamo potesse essere una gara più scanzonata, in realtà si sono accaniti sul serio. La gara è stata molto sentita rispetto allo show, quindi l’atmosfera era vivace, ci sono stati momenti anche molto accesi. La sana competizione che è venuta fuori è andata fuori controllo. Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini nemmeno hanno scherzato. L’importante è partecipare? No, abbiamo capito che per loro era vincere”.

Alla conduttrice abbiamo rivolto anche una domanda su una possibile staffetta con Mara Venier a Domenica In. In una recente intervista la signora della domenica aveva dichiarato che la Marcuzzi sarebbe stata la sua erede perfetta. In conferenza stampa però Alessia risponde: “È un’amica e la ringrazio, ma resta lei al timone”.

La conduttrice è stata ospite di recente da Amadeus in una puntata de I soliti ignoti. La sua presenza ha fatto registrare in quella serata un picco di ascolti. Qualcuno ipotizza che la Marcuzzi potrebbe essere una delle prossime co-conduttrici del Festival di Sanremo: “Con Rosario ed Amadeus ho ritrovato in Rai lo stesso feeling che avevamo al Festivalbar. Auguro ad Amadeus un Festival incredibile, ma non mi proietto mai nel futuro con loro. Penso al presente quindi posso dire che nella puntata de I soliti ignoti ci siamo divertiti come matti, Sanremo lo seguirò da casa con le mie pagelle”.