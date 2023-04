Bono Vox sarà al Teatro San Carlo di Napoli per l’unica tappa italiana del suo spettacolo ‘Stories of Surrender‘. L’appuntamento è per sabato 13 maggio. Il leader degli U2 ha quindi scelto il capoluogo partenopeo e il più antico teatro d’opera al mondo per il suo show nel nostro paese. Scopriamo insieme alcuni dettagli sullo spettacolo e come acquistare i biglietti.

Bono Vox, spettacolo al Teatro San Carlo di Napoli

C’è grande attesa per l’esibizione di Bono Vox, pseudonimo di Paul David Hewson, al Teatro San Carlo di Napoli. Stories of Surrender è uno spettacolo tratto dal libro ‘Surrender: 40 Songs, One Story‘ che racconta la vita dell’artista, attivista e cantante degli U2. Nel libro viene ripercorsa la carriera del cantante: da come ha ottenuto il successo a rivelare alcune sue debolezze infantili, per un totale di 40 capitoli. Ogni capitolo prende il nome di una canzone degli U2.

Durante lo spettacolo diretto da Willie Williams, Bono sarà affiancato dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce), oltre che dal direttore musicale Jacknife Lee.

Lo spettacolo è stato presentato da Live Nation come:

“Una serata unica fatta di parole, musica e un po’ di follia…”.

Alcune limitazioni

L’evento avrà alcune limitazioni: non sarà infatti possibile riprendere lo spettacolo con il proprio cellulare. Gli smartphone verranno consegnati all’ingresso e inseriti in un apposito contenitore sigillato. Lo spettacolo sarà infatti filmato dagli organizzatori dell’evento che potrebbero utilizzare le immagini per un futuro film/documentario.

È anche richiesto un abito formale: ognuno quindi dovrà indossare un outfit consono all’ambiente in cui si trova.

Come acquistare i biglietti

I biglietti, di cui ancora non si conoscono i prezzi, saranno in vendita a partire dal 21 aprile alle ore 10 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Sarà possibile acquistare massimo due tagliandi a persona. I biglietti acquistati online saranno poi convertiti in biglietti cartacei, basterà recarsi il giorno dello spettacolo presso il botteghino del Teatro San Carlo Napoli.