Bonding 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Bonding 2 arriva su Netflix: la dark comedy americana torna con la seconda stagione per raccontare nuove avventure della studentessa di psicologia dalla doppia vita proibita. La serie tv è un progetto inusuale per la piattaforma di streaming: a differenza degli altri prodotti, ogni stagione è composta da pochi episodi dalla durata di 13-17 minuti ciascuno. Protagonista è Tiff, studentessa di giorno e dominatrice di notte, ricavando denaro dalle sue pratiche erotiche. Quando il suo migliore amico gay Pete scopre la sua doppia vita, deciderà di mettersi in affari con lei. La seconda stagione di Bonding è disponibile il 27 gennaio su Netflix con i suoi otto episodi (uno in più rispetto la precedente).

Bonding 2: la trama della seconda stagione

Nella seconda stagione, Tiff e Pete sono stati cacciati da ogni locale di pratica BDSM a New York dopo che la loro reputazione è stata rovinata. A questo punto i due iniziano a frequentare un nuovo istituto per le pratiche bondage dove dovranno imparare ad essere una coppia perfetta. La loro amicizia, però, viene messa a rischio perché Pete non sembra perdere abbastanza sul serio il suo ruolo.

Bonding 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast ritroviamo i due protagonisti: Zoe Levin nel ruolo di Tiffany “Tiff” Chester, una studentessa di psicologia che vive a New York City e che di notte lavora come dominatrice con il nome di “Mistress May”, e Brendan Scannell nei panni di Peter “Pete” Devin, un ragazzo gay che lavora come assistente di Tiff. Inizialmente sceglie il nome di “Carter”, successivamente si fa chiamare “Master Carter”.

Compongono il cast anche Micah Stock nella parte di Doug, compagno di classe di Tiff; Kevin Kane è il professore di psicologia di Tiff, Charles; Stephanie Styles è Kate; D’Arcy Carden è Daphne; Theo Stockman è Josh; Alex Hurt è Frank, coinquilino di Pete; Gabrielle Ryan è Portia, la ragazza di Frank; Eric Berryman è Andy, il marito di Daphne; Charles Gould è Fred, uno dei clienti di Tiff; e Matthew Wilkas è Rolph, il cliente tedesco di Tiff.