Si conclude con gli ultimi otto episodi una delle serie Tv animate più belle e innovative degli ultimi anni. BoJack Horseman 6 è la stagione finale dello show Netflix creato da Raphael Bob-Waksberg e disegnato dalla fumettista Lisa Hanawalt. Nel corso della sua trasmissione, la serie ha ospitato numerose celebrità e personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, come ad esempio Margo Martindale, Daniel Radcliffe, Henry Winkler e Paul McCartney.

BoJack Horseman 6: la trama della serie animata

La storia è ambientata in un mondo hollywoodiano in cui umani e animali antropomorfi convivono. BoJack è un attore dal pessimo carattere, diventato famoso grazie a una sitcom degli anni novanta intitolata Horsin’ Around. Dopo la chiusura della serie, non è però riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda. BoJack pianifica quindi il suo ritorno sulle scene attraverso un’autobiografia scritta dalla ghostwriter Diane Nguyen. Il cartone è spassoso e si presenta come una satira sullo star system hollywoodiano, ma al contempo affronta spesso temi profondi e dolorosi; BoJack infatti è afflitto da traumi personali, come la sua dipendenza da alcol e droghe.

La sesta stagione, composta da 16 episodi, è stata divisa in due parti da 8; la prima è stata pubblicata il 25 ottobre 2019, mentre la seconda e ultima è disponibile dal 31 gennaio 2020 su Netflix.

BoJack Horseman 6 su Netflix: il cast della serie animata

Will Arnett è la voce originale di BoJack Horseman (in italiano è doppiato da Fabrizio Pucci); Princess Carolyn, una gatta persiana rossa nonché agente ed ex fidanzata del protagonista, ha la voce originale di Amy Sedaris (quella italiana è di Giò Giò Rapattoni; il personaggio di Diane Nguyen, ghostwriter trentaquattrenne di Boston, ma di origine vietnamita, è doppiato da Alison Brie (nella versione italiana ha la voce di Chiara Gioncardi); il famoso Mr. Peanutbutter, marito di Diane, ha invece la voce originale di Paul F. Tompkins (italiana di Massimo Bitossi); infine Aaron Paul doppia Todd Chavez (nella versione italiana, la sua voce è di Andrea Lavagnino), un ragazzo disoccupato di 24 anni che si era imbucato a una festa di BoJack e da allora non se ne è più andato di casa.