Bohemian Rhapsody arriva il 24 novembre, su Rai 1, a partire dalle ore 21:25. Il biopic sul frontman dei Queen uscì nel 2018 conquistandosi ben 4 Oscar. Vediamo qualche curiosità in merito a questo docu-film.

Bohemian Rapsody: Rami Malek interpreta Freddie Mercury su Rai 1

La prima serata di Rai 1 con Bohemian Rhapsody coincide con i 30 anni dalla morte, nel 1991, di Freddie Mercury, malato di Aids. All’epoca aveva soli 45 anni. Il film, alla sua uscita nel 2018 riscosse un successo internazionale enorme e nel nostro paese ha raggiunto un incasso di oltre 21 milioni di euro.

Nel film di Bryan Singer, il ruolo del protagonista è stato affidato a Rami Malek che per diventare Freddie Mercury ha indossato una protesi dentale. Infatti, Freddie Mercury possedeva quattro denti in più e non li fece mai togliere perché convinto che rendessero la sua voce ancor più particolare.

L’interpretazione di Rami Malek, gli è valsa l’Oscar come miglior attore protagonista per Bohemian Rhapsody. La somiglianza fisica, le movenze e l’intensità portata nella pellicola lo hanno consacrato come uno degli attori più importanti delle nuove generazioni ad Hollywood.

Recente è stata la sua performance, nei panni del cattivo, nell’ultimo 007 di Daniel Craig. Il primo ruolo, dopo Bohemian Rhapsody che gli ha stravolto la carriera. A proposito di Freddie Mercury ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che in quel ruolo c’era la sua parte più intima e vera:

“Sapevo che in alcuni momenti gli spettatori ci avrebbero visti fusi – Freddie e io. In quel film si vede una parte di me. Ma non ne ho timore”.

Mentre sul ruolo del cattivo in No Time to Die ha detto:

“Mentre pensavamo a questo personaggio, ci interrogavamo su che cosa, come esseri umani, ci terrorizzi di più. Per trovare la risposta, mi sono messo alla ricerca della verità del male: ciò che lo rende spaventosamente possibile. Inoltre, i personaggi malvagi, in fondo, sono poco compresi: ciascuno di loro racconta a sé stesso una storia di cui è l’eroe”.

Bohemian Rhapsody: la trama e il cast

Bohemian Rhapsody ripercorre gli inizi e la fine di Freddie Mercury e dei Queen.

Le immagini emozionanti del concerto al Wembley Stadium per Live AID nel 1985 restano impresse per tutta la durata del biopic. Lo svolgimento del film, però, pone al centro la storia della formazione dei Queen e quella dei loro più grandi successi. Tutto il film racconta anche le difficoltà personali di Mercury in famiglia.

Particolare è l’incontro con Brian May (Gwilym Lee) e Roger Taylor (Ben Hardy) appena lasciati a piedi dal frontman della loro band. Freddie Mercury lavorava come manovale all’aeroporto di Heathrow e una sera, in un locale londinese, li incontra e per convincerli a sceglierlo dice “sono nato con quattro incisivi in più. Maggiore spazio in bocca, maggiore estensione”.

Il resto è la storia di una delle band che hanno rivoluzionato il corso della musica e soprattutto, la storia di un uomo che ha fatto della sua creatività, la sua liberazione.

Il cast di Bohemian Rhapsody vede la partecipazione di: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander e Mike Myers.

Dalla morte di Freddie Mercury, i Queen nelle persone di Brian May, Roger Taylor e John Deacon hanno creato un fondo per i malati di Aids nel mondo.