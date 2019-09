Arriva su Rai3 “Boez – Andiamo via“, la docu-serie che racconta la espiazione di sei ragazzi impegnati in un viaggio visto come forma alternativa di recupero. Ecco tutte le anticipazioni, gli attori e la trama di questa coproduzione tra Rai Fiction e Stemal Entertainment composta da 10 puntate.

Boez, serie tv su Rai3: la trama

Da lunedì 2 settembre 2019 fino al 13 settembre appuntamento alle ore 20.20 con “Boez andiamo via“, la serie televisiva che racconta il percorso fisico ed emotivo di un gruppo di sei ragazzi. Non parliamo di ragazzi qualunque, ma di sei ragazzi condannati per aver infranto la legge. Questa volta però la loro “pena” sarà espiata in maniera completamente diversa rendendoli protagonisti di uno speciale programma di espiazione. Un viaggio – pellegrinaggio, un’avventura vera e propria che li vedrà percorrere a piedi la Via Francigena del Sud, da Roma a Santa Maria di Leuca, in Puglia. 50 sono le tappe da oltrepassare per un totale di 900 kilometri. Si tratta di una durissima prova, non solo dal punto fisico, ma anche emotivo.

Una espiazione sia interna che esterna quella di Alessandro, Francesco, Omar, Matteo, Maria e Kekko, i protagonisti scelti per partecipare a questo esperimento che, dopo essere stato praticato in altri Paesi Europei, arriva per la prima volta qui in Italia. Negli altri Paesi questo esperimento si è rivelato importante dal punto di vista dell’abbattimento della recedeva. Per questo motivo anche l’Italia, con il lascia passare del Ministero della Giustizia, ha voluto scommettere su questo programma di reinserimento supportando il progetto in ogni sua parte.

Boez su Rai3, cast e credits

Un esperimento sociale, ma anche dal punto di vista organizzativo se consideriamo che le troupe e tutte le macchine da lavoro hanno dovuto impegnarsi nel rendere il tutto autentico e non invasivo. Proprio per questo motivo si è deciso di utilizzare durante il racconto anche l’utilizzo di uno smartphone per le riprese: un modo autentico per raccontare il mondo di questi sei ragazzi verso la “rinascita”.

La docu-serie “BOEZ – Andiamo via” è opera di Roberta Cortella e Paola Pannicelli, mentre la regia è affidata a Roberta Cortella e Marco Leopardi.

Nel cast della serie tv ci sono: Omar Ben Aoun, Maria Cristea, Francesco Dinoi, Alessandro Paglialonga, Matteo Santoro, Francesco Tafuno. Educatrice di Comunità, Ilaria D’Appollonio. Guida escursionistica, Marco Saverio Loperfido.