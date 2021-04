Bleach, uno degli anime giapponesi più longevi di sempre, arriva finalmente anche in Italia. Tratto dall’omonimo manga, pubblicato dal 2001 al 2016, l’adattamento animato è stato un gran successo in Giappone: 366 episodi suddivisi in 16 stagioni, andate in onda dal 2004 al 2012. Nel marzo del 2020 è stato annunciato un ritorno dell’anime, che adatterà l’ultimo arco narrativo del manga. Gli episodi della prima stagione sono disponibili interamente in italiano sulla piattaforma di Amazon Prime Video dal 26 aprile. Successivamente saranno pubblicate le altre quattro stagioni, una al mese.

Bleach su Prime Video: la trama dell’anime

Scritto e illustrato da Tite Kubo, la storia di Bleach segue le vicende dello studente quindicenne Ichigo Kurosaki, che possiede la capacità unica di vedere i fantasmi. La sua vita cambia quando accidentalmente riceve i poteri di Rukia Kuchiki, uno Shinigami (personificazione della morte secondo la mitologia giapponese), che incontra durante una caccia ad un Hollow (uno spirito maligno).

Durante il combattimento, Rukia rimane gravemente ferita ed è costretta a trasferire parte dei suoi poteri a Ichigo, il quale accetta la proposta della Shinigami nel tentativo di proteggere i suoi familiari. Tuttavia il processo di trasferimento non va come previsto, e il ragazzo finisce con l’assorbire tutti i poteri di Rukia, diventando uno Shinigami a tutti gli effetti. Da qui inizia la loro storia: Ichigo, oltre a portare avanti la missione di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni, dovrà condurre le anime defunte verso l’aldilà. Nel corso degli episodi, Ichigo avrà a che fare con scontri tra spiriti buoni e maligni, che lo portano a esplorare i vari regni dell’aldilà. E alla fine scoprirà anche il trasferimento dei poteri non è stato casuale, ma che il suo passato nasconde molto di più.

Bleach su Prime Video: le stagioni e gli episodi

Ciascuna delle sedici stagioni ha un titolo diverso; la prima è composta da venti episodi ed è nota come La saga del sostituto Shinigami e segue le avventure e l’addestramento di Ichigo nei panni del nuovo spirito della morte.

Al momento non sono stati resi noti i nomi dei doppiatori di Bleach nella versione italiana su Prime Video.