Mina torna e questa volta lo fa in un duetto con Blanco. La Tigre di Cremona, storico soprannome della cantante, ha accettato la proposta arrivata da parte di Blanco. L’operazione discografica è stata tenuta segreta fino all’ultimo dai due entourage. L’annuncio della collaborazione è arrivato da Fiorello durante la trasmissione Viva Rai 2.

Blanco duetta con Mina: operazione tenuta segreta

Nel suo disco di esordio “Blu Celeste”, Blanco non aveva voluto nessun’altra voce. Gelosissimo dei suoi brani da non volerli condividere con nessuno dei colleghi. Alla vigilia dell’uscita del suo secondo album, il cantante ha deciso di condividere un brano con la grande Mina. Nel singolo che anticipa il disco, in uscita venerdì 14 aprile, il cantante duetta proprio con la celebre Tigre di Cremona.

La richiesta di Blanco a Mina

A fare la prima mossa è stato proprio Blanco, d’altronde sapeva di avere ottime chance, dopo aver saputo l’anno scorso che c’era un interesse nei suoi confronti da parte di Mina. Interesse fatto trapelare dopo Sanremo 2022 dal figlio e manager della cantante, Massimiliano Pani. «Segue tutto con attenzione, quasi come un lavoro. La sua canzone preferita? Quella di Mahmood e Blanco, che è piaciuta molto anche a me», aveva commentato Pani. Proprio attraverso quest’ultimo, Blanco ha fatto avere alla grande Mina la sua canzone.

La collaborazione discografica tenuta segreta

A Mina la canzone è piaciuta così tanto che non ha solamente accettato di inciderla, e di farlo in duetto con lo stesso Blanco, ma di includerla anche nel suo nuovo album di inediti che uscirà in primavera. La canzone, che non ha ancora un titolo, è in fase di produzione, tra lo studio di Mina a Lugano e quello milanese di Michelangelo, vero nome Michele Zocca, il 29enne produttore di Blanco, che ha co-firmato insieme a lui il brano.

L’operazione discografica è stata tenuta riservata dai due entourage, che non lasciano trapelare alcun dettaglio su quella che sicuramente rappresenterà per Blanco una consacrazione dopo i successi di questi mesi. Per Mina un modo per conquistare definitivamente anche il pubblico più giovane.

Blanco, dopo le polemiche di Sanremo 2023 c’è Mina

Come è noto, Blanco esce da un periodo di clamore mediatico dovuto alle polemiche dopo la sua esibizione come ospite sul palco del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2023. Il cantante, a causa di duna serie di problemi tecnici, non sentiva la sua canzone nelle cuffie, innervosito dalla situazione, prese a calci le composizioni floreali della scenografia. L’atteggiamento di Blanco è stato in questo mese post-festival molto criticato sia dal pubblico che dai giornalisti. In molti avevano già decretato la fine artistica per il cantante, a farlo riemergere dalle ceneri ci ha pensato la numero uno della musica italiana. Cosa diranno ora i giornalisti?