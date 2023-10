C’è grande attesa per il ritorno in tv della poliziotta Blanca con la seconda stagione trasmessa in prima serata su Rai1. Quando inizia, cast e tutte le novità della serie campione d’ascolti con protagonisti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Blanca 2, episodi ed anticipazioni della seconda stagione

Da giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 21.30 appuntamento su Rai1 con la prima puntata della seconda stagione di Blanca. La serie liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi torna con 6 nuovi episodi della durata di circa 100 minuti. La protagonista è la poliziotta Blanca Ferrando, una giovane donna cieca che lavora come consulente della polizia specializzata in décodage. La serie è ambientata nei luoghi più caratteristici di Genova, che appare in una veste inedita e piena di colori. Tanti nuovi casi e gialli da risolvere per la simpaticissima poliziotta tra cui anche quello di misterioso attentatore seriale semina il panico in città, facendo esplodere alcune bombe. La stessa Blanca si ritrova coinvolta in prima persona e cercherà in tutti i modi di proteggere le persone che ha attorno.

Nella seconda stagione la protagonista dovrà fare i conti anche con la morte imparando una durissima lezione di vita: a volte persone che amiamo vanno via senza avere la possibilità di impedirlo. Con la protagonista, interpretata da una bravissima Maria Chiara Giannetta, ritroveremo il suo cane guida Linneo, il padre Leone, l’amica di sempre Stella, e Lucia, un ragazza che diventerà un punto di riferimento importantissimo nella sua vita.

Blanca 2 stagione, cast e new entry

La seconda stagione di Blanca vede confermato in blocco tutto il cast. A cominciare dalla protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni della poliziotta, ma anche Giuseppe Zeno come Michele Liguori, Pierpaolo Spollon nei panni di Sebastiano Russo. E ancora: Enzo Paci è il Commissario Bacigalupo, Antonio Zavatteri interpreta Alberto Repetto, Gualtiero Burzi come Nello Carità e Federica Cacciola che interpreta Stella.

Nel cast ritroveremo anche: Sara Ciocca nei panni di Lucia Ottonello e Ugo Dighero come Leone Ferrando. Non mancheranno delle new entry come quella di Michela Cescon nei panni di Elena, collaboratrice domestica che nasconde un grande segreto!

L’appuntamento con Blanca 2 è da giovedì 5 ottobre 2023 in prima serata su Rai1.