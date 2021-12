Blanca – La Serie avrà una seconda stagione? Dopo il gran finale della prima terminata con un boom di ascolti, milioni di telespettatori in queste ore si chiedono “ci sarà una seconda stagione?”. Ecco tutte le informazioni che abbiamo al momento.

Blanca 2 ci sarà?

La prima stagione di Blanca – La Serie si è conclusa con 5.510.000 spettatori e uno share del 28%. Un successo senza precedenti per Rai1 che ha messo a segno un altro colpaccio regalando ai telespettatori una serie davvero originale. La fiction con protagonista Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon è partita sin dalla prima puntata col botto confermando, di settimana in settimana, il suo appeal sul pubblico. Le vicende della fiction, ispirata al romanzo noir di Patrizia Rinaldi, ha conquistato il cuore dei telespettatori che dopo il finale della prima stagione si domandano “ci sarà un seguito?”. In tanti, infatti, si chiedono “Blanca 2 si farà oppure no?“.

Sul futuro della poliziotta Blanca Ferrando si è pronunciato Luca Bernabei, il produttore e Amministratore Delegato di Lux Vide che intervistato da La Repubblica ha dichiarato: “Blanca è una donna strepitosa, cieca, che fa di una mancanza la sua forza”. Poi sulla seconda stagione ha rivelato:

Il concetto di Blanca è che siamo tutti un po’ disabili e dobbiamo lottare per superare un ostacolo. Siamo inadeguati rispetto ai compiti che il mondo ci richiede, ma lottiamo. La bellezza di questi personaggi è che superano le proprie difficoltà. Stiamo già lavorando alla seconda stagione, ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato don Matteo, il detective dell’anima.

Maria Chiara Giannetta su Blanca 2: “c’è ancora molto da raccontare”

Anche la protagonista Maria Chiara Giannetta è stata interrogata sul futuro del personaggio di Blanca e sulla seconda stagione anche se, a differenza del produttore e Amministratore Delegato di Lux Vide, ha preferito non sbilanciarsi troppo rivelando a Il Fatto Quotidiano:

La seconda stagione di Blanca? Non posso ufficializzare una cosa che non so. Però posso dire che io la rifarei. C’è ancora molto da raccontare: si chiudono delle porte ma c’è qualcosa di non detto che va detto.

Non resta che attendere la conferma ufficiale dai piani alti della Rai, ma nell’aria il rinnovo per una seconda stagione sembra quasi certo!