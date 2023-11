Blanca 2, la serie tv campione d’ascolti di Raiuno con protagonista Maria Chiara Giannetta, torna in prima serata su Rai1. Prosegue il grandissimo successo di critica e pubblico della serie con protagonista Blanca Ferrando. Scopriamo le anticipazioni delle puntate di stasera, giovedì 2 novembre 2023.

Blanca 2, stasera la quinta puntata del 2 novembre 2023

Giovedì 2 novembre 2023 dalle ore 21.30 va in onda il quinto episodio di “Blanca 2“, la serie prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Il titolo della quinta puntata è “Il cacciatore di bambini”, ecco la trama. Proseguono le indagini di Blanca chiamata a fare chiarezza su una misteriosa aggressione ai danni di un uomo di origini mediorientali, avvenuta in un parco cittadino.

Intanto Sebastiano si ritrova inaspettatamente al centro dell’indagine sull’attentatore. Novità per l’ispettore Michele Liguori alle prese con i suoi dubbi: da un lato ha riscoperto un interesse per Veronica e dall’altro c’è il suo sentimento per Blanca. Cosa deciderà? Intanto Blanca si mette alla prova con Lucia facendo la mamma a tutti gli effetti.

Blanca 2, gli ascolti delle puntate

Il successo di Blanca 2 è davvero inarrestabile. La seconda stagione continua a macinare record d’ascolti. L’ultima puntata trasmessa giovedì 26 ottobre 2023 ha fatto registrare 3.842.000 spettatori con uno share del 21.4% in leggerissimo calo rispetto alla puntata del 19 ottobre 2023 con 3.970.000 telespettatori con uno share del 22,9%.

Sicuramente si è registrato un piccolo calo, visto che la puntata del debutto del 5 ottobre ad ora è la più vista di questa seconda stagione con 4.041.000 spettatori e uno share del 23.2%.

Blanca 2, il cast della seconda stagione

Chi sono i protagonisti attori di Blanca 2? Nel cast ritroviamo: Maria Chiara Giannetta nel ruolo della protagonista Blanca Ferrando. E ancora: Giuseppe Zeno interpreta l’ispettore Michele Liguori, mentre Pierpaolo Spollon veste i panni di Sebastiano. Tra i personaggi “storici” della serie anche: Enzo Paci nel ruolo del Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo.

A seguire il cast al completo della serie:

Sara Ciocca è Lucia Ottonello

Federica Cacciola è Stella

Ugo Dighero è Leone Ferrando

Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità

Michela Cescon è Elena

Stefano Dionisi è Polibomber

Chiara Baschetti è Veronica Alberici

Raffaele Esposito è Paolo Sivori

Carlo Sciaccaluga è Ivan Scarabotti

L’appuntamento con la nuova stagione di Blanca 2 è il giovedì sera in prima serata su Rai1.