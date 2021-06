Black Summer 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

L’apocalisse zombie continua in Black Summer 2, serie tv creata da Karl Schaefer e John Hyams nel 2019. La storia è incentrata su una donna che, separata da sua figlia, intraprende un lungo e pericoloso viaggio per ritrovarla, attraversando un’America lacerata da un’estate brutale dove vivono i non-morti. A proposito delle somiglianze con The Walking Dead, serie distopica tratta dai fumetti ambientati in un mondo popolato da zombie, Schaefer ha risposto alle critiche dicendo: “Black Summer non è ironica, ma molto seria; racconta di prima che l’apocalisse diventasse strana e quando era solo spaventosa“. Piuttosto, Black Summer vuole essere un prequel di Z Nation, serie creata dagli stessi Schaefer e Hyams, ambientata tre anni dopo lo scoppio dell’apocalisse zombie. La seconda stagione è disponibile su Netflix il 17 giugno.

Black Summer 2: la trama della seconda stagione

La prima stagione si era conclusa con il gruppo che aveva raggiunto l’esterno dello stadio, seguito da un’orda di zombie. Molti di loro sono morti, altri invece riescono a sopravvivere. Tra loro c’è Rose che, raggiungendo l’interno dello stadio vuoto con Sun e Spears, vede sua figlia correrle incontro.

Come la prima stagione, anche la seconda continuerà a seguire il gruppo di sopravvissuti, esplorando le loro fragilità e forze di fronte ai drammatici eventi. Il loro precario equilibrio verrà sconvolto dall’arrivo di un’altra squadra, giunta probabilmente in soccorso a Rose e i pochi rimasti. Non è chiaro se si tratti di persone di cui ci si possa fidare oppure se siano nuovi nemici da affrontare. In ogni caso, una nuova battaglia per la sopravvivenza sta per iniziare.

Black Summer 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della seconda stagione ritroviamo Jaime King nei panni di Rose, una madre che viene separata dalla figlia durante i primi e più letali giorni di un’apocalisse zombie; Justin Chu Cary è Spears/Julius James, un criminale che ha preso l’identità di “Spears”, il nome del soldato che ha ucciso; Christine Lee è Ooh “Sun” Kyungsun, una donna nordcoreana che sta cercando la madre scomparsa; Gwynyth Walsh è Barbara, una donna sopravvissuta senza suo marito e non è ancora del tutto sicura che sia ancora vivo; e Nyren B Evelyn è Earl, un misterioso sopravvissuto che salva Rose e Spears