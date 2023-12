Bla Bla Baby è un film commedia del 2022 diretto da Fausto Brizzi che non ha affatto entusiasmato la critica, anzi. Inverosimile e piuttosto banale nonostante una certa originalità della trama, la pellicola ha però il merito di offrire a chi guarda circa un’ora e mezza di leggerezza, che soprattutto in un periodo festivo è opportuna come non mai.

Dunque sintonizzatevi su Rai Uno alle 21.30 di Mercoledì 13 Dicembre per guardare il film: di seguito vi diciamo tutte le curiosità che lo riguardano.

Bla Bla Baby: la trama in breve e il cast

Luca lavora nel nido che un’azienda impegnata nel campo delle energie rinnovabili offre ai figli piccoli dei suoi dipendenti. L’uomo ha un dono: sa interpretare ciò che i bimbi pensano. Riesce, fra l’altro, a sventare una truffa e a conquistare la donna che gli piace.

I protagonisti di Bla Bla Baby sono Alessandro Preziosi e Matilde Gioli, accompagnati sul set da, fra gli altri, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Rienzo e Fabrizio Nardi. Presente anche uno stuolo di vivacissimi bambini piccoli.

Le curiosità principali sul film

Ecco un elenco delle principali curiosità sul film: