Un film per bambini ma anche per adulti. La nuova commedia di Fausto Brizzi, in uscita il 7 aprile al cinema, è un piccolo gioiello. In conferenza stampa, il regista Fausto Brizzi con orgoglio ha voluto sottolineare quale fosse il suo obiettivo: “Non volevo che qualcuno scrivesse che era la solita commedia italiana”. La storia di “Bla bla baby” è quella di Luca, interpretato dal brillante Alessandro Preziosi, che a 45 anni lavora in un asilo nido aziendale. Un giorno, merito di un alimento contaminato, Luca riesce a comunicare con i bambini. Li sente parlare e grazie a loro riuscirà a sventare una truffa. Nel cast anche Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase.

Intervista a Fausto Brizzi e Alessandro Preziosi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva il regista Fausto Brizzi e l’attore protagonista Alessandro Preziosi. Per il regista non è stato semplice gestire sul set dei neonati. La sceneggiatura vede infatti come protagonisti alcuni bambini di nemmeno un anno, che hanno imparato a camminare durante le riprese. Gli attori sono formati da cinque coppie di gemelli, in modo da potersi dare il cambio, e anche bambolotti di gomma. Il regista Fausto Brizzi ci ha spiegato: “E’ stato difficile girare questo film. Il set si era trasformato in un asilo vero e in un altro finto. I neonati avevano un gemello e con loro al seguito c’erano i genitori oppure nonne e tate. La mia preoccupazione primaria è stata quella di organizzare il set”.

Ad Alessandro Preziosi abbiamo invece chiesto se c’è una qualità che ha invidiato al suo personaggio. Lui ci risponde: “La spensieratezza. Quel tipo di personaggio ha la grande capacità di investire su questa qualità. Ciò che si è sottolineato di meno nel film e che vale la pena ricordare è il legame forte con il suo amico fraterno, ex compagno di banco a scuola, che lo sostiene, che gli dà da mangiare e che crede in lui. E’ stato interessante interpretare questo personaggio che mi ha dato anche la possibilità di interloquire con un bambino”.

Un film che rimanda a quel particolare momento della vita, l’infanzia, che noi tutti vorremmo rivivere. Fausto Brizzi infatti racconta che per fare questo mestiere bisogna sforzarsi di rimanere bambini per continuare a stupirsi. Ad Alessandro Preziosi abbiamo chiesto invece come sia stata la sua infanzia e come abbia vissuto da padre quella dei suoi figli. Alessandro ci ha confidato: “La mia infanzia è stata una roulette russa. Non sapevo mai quale click mi sarebbe capitato. Ho rischiato spesso la pelle ma non lo facevo apposta. Ho vissuto la mia infanzia per la strada all’insaputa dei miei genitori. Non hanno mai saputo quello che ho fatto e forse anche se lo sapevano hanno fatto finta di niente. I miei genitori mi hanno lasciato rischiare e anche quando ho sbagliato e magari non era colpa mia mi dicevano “ben ti sta”. Ho esaurito tutti i desideri di quando ero ragazzino. Erano desideri molto piccoli, di chi si accontentava del quarto di un panino di un altro. E’ stata un’infanzia fantastica e mi piacerebbe riviverla. Da padre invece ce l’ho messa tutta. Ho sempre creduto che che un genitore dovesse far sì che il figlio stesse con altri bambini. Entrambi i miei figli sono nati da relazioni poi naufragate. Ho sempre avuto il coraggio, la pazienza e la forza di far trascorrere ai miei figli il loro tempo con altri bambini. Io non mi sono mai posto al loro stesso livello perché sarebbe stato sbagliato. Abbassarsi invece all’età di tanti bambini è meno diseducativo”.

A Fausto Brizzi abbiamo poi chiesto se gli piacerebbe trasformare un suo film in una serialità televisiva. Di recente, infatti, registi come Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek hanno tentato questa operazione. Brizzi ne sarebbe entusiasta: “Notte prima degli esami potrebbe essere serializzato molto bene e lo stesso vale anche per Bla Bla Baby. L’importante è mantenere i superpoteri come nelle serie sui supereroi a differenza del film in cui il personaggio esaurisce alla fine il suo superpotere”.

Rimanendo in tema, abbiamo chiesto a Fausto Brizzi e Alessandro Preziosi quale superpotere vorrebbero avere nella vita di tutti i giorni. Preziosi risponde con ironia: “Mi piacerebbe riuscire a fare i bisogni nei sogni. Odio alzarmi di notte per andare al bagno”. Fausto Brizzi invece controbatte: “Io invece vorrei tornare indietro nel tempo e cancellare questi ultimi due anni che sono stati molto complicati”.

Al termine della videointervista, ci siamo complimentati con il regista per il film. Fausto Brizzi sorride e dice: “Fate passaparola”. Prodotto da Luca Barbareschi, alla sua quarta collaborazione con Brizzi, Bla Bla Baby è stato scritto da Paola Mammini, Herbert Simone Paragnani, dallo stesso Fausto Brizzi e da Mauro Uzzeo, giovane talento del fumetto italiano.

Intervista video