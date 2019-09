Quando finisce una serie è un momento un po’ triste per i fan. E’ questo anche il caso di Bitter Sweet, soap la cui ultima puntata qui in Italia è andata in onda oggi, venerdì 13 settembre 2019, nel pomeriggio di Canale 5.

Si tratta, in realtà, di una doppia puntata finale di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, trasmessa in tv nell’orario compreso tra le ore 14.45 e le 16.00 circa. Questa, infatti, la trama degli episodi conclusivi, numero 79 e 80 e che ben racconta com’è finita la serie:

E’ l’ultimo giorno dell’anno e Deniz ha organizzato una grande festa. Pian piano, a ritmo di musica, tutti i tasselli sembrano mettersi al loro posto;

Durante i festeggiamenti per la notte di Capodanno, Nazli fa a Ferit un annuncio molto speciale.

Grazie al nuovo video Mediaset completo, allora, rivediamo, in streaming on demand, tutta l’ultima puntata intera di oggi di Bitter Sweet. E per i fan, purtroppo, non resta che dare la news per loro più difficile: la seconda stagione della serie ci sarà oppure no?