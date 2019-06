Ferit saprà presto tutta la verità su Bulut? Nella puntata di Bitter Sweet di lunedì 24 giugno 2019, Nazli ha scoperto che a fornire il documento segreto ad Hakan è stata sua sorella Asuman. Tuttavia, pur essendosi arrabbiata con lei, la giovane cuoca sta continuando a nascondere il segreto ad Aslan. Qui (in apertura): il video Mediaset con gli “ingredienti d’amore” di oggi, da rivedere in streaming on demand. Qui (nel link): anche le anticipazioni sulla soap opera turca, valide per la settimana che va dal 24 al 28 giugno.