Per rivedere la puntata di Bitter Sweet di oggi, lunedì 1 luglio 2019, basta cliccare “play” sul nuovo video Mediaset, pubblicato in apertura e disponibile in streaming on demand. Ma cos’è successo nel sedicesimo, nuovo episodio della soap opera di Canale 5, di origini turche? Hakan ha ordinato a Resul di far sparire tutti gli indizi che provano la manomissione dell’auto usata per provocare l’incidente e la morte di Demir e Zeynep. Ecco qui anche le nuove anticipazioni sulle trame delle puntate in onda dal 1 al 5 luglio.