C’è odio nell’aria? La puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in onda oggi, lunedì 29 luglio 2019, ha mostrato l’addio tra Nazli e Ferit. Quando, infatti, Aslan le ha chiesto lumi su alcuni documenti lei ha ammesso di esserne a conoscenza da tempo. Intanto, Hakan ha terrorizzato Demet, anche a colpi di spari di pistola. Rivediamo, allora, l’intera puntata odierna della soap opera di Canale 5, in questo nuovo video Mediaset ufficiale, consultabile in streaming on demand.