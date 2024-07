Birth of a Sword, il documentario di VGP Play dedicato alle spade

VGP Play, in collaborazione con Trust Gaming GXT, annuncia un nuovo progetto che combina la tradizione artigianale e la passione per i videogiochi. In occasione dell’uscita dell’espansione di Elden Ring, “Shadow of the Erdtree”, il team di VGP Play intraprenderà un viaggio unico per raccontare le leggendarie spade di Toledo e il loro legame con le armi epiche presenti nel gioco, il tutto è stato poi reso fruibile tramite un documentario.

Birth of a Sword: Un Viaggio nella tradizione artigianale, il documentario sulle spade di Toledo

La città di Toledo è rinomata a livello globale per la sua antica tradizione nella produzione di spade. In questo straordinario viaggio, il team di VGP Play svelerà le storie affascinanti e le tecniche artigianali dietro la creazione di queste armi leggendarie. In collaborazione con Artesanía Tradicional Toledana SL, è stato realizzato un documentario che illustrerà ogni fase del processo di fabbricazione di una spada. Gli spettatori avranno l’opportunità di ascoltare le testimonianze di un maestro artigiano, che condividerà segreti e leggende legate a questa secolare tradizione.

Elden Ring, con le sue ambientazioni mozzafiato e le sue armi straordinarie, trae ispirazione da varie tradizioni e culture. Le spade di Toledo, famose per la loro eleganza e maestria, evocano le armi leggendarie che i giocatori possono usare nel gioco.

Nell’espansione “Shadow of the Erdtree”, vengono introdotte nuove armi e spade, ciascuna con una storia unica e poteri speciali. Questo progetto esplorerà i collegamenti tra le spade realizzate a Toledo e quelle presenti in Elden Ring, dimostrando come l’artigianato reale possa influenzare le avventure virtuali.

All’interno di un videogioco, le armi sono fondamentali, così come le periferiche PC/console utilizzate per gestirle. Per questo motivo, Trust Gaming è il partner tecnologico di VGP Play in questa iniziativa. Grazie ai prodotti di alta qualità di Trust Gaming, il team di VGP Play sarà in grado di documentare e condividere ogni momento di questa avventura. Inoltre, saranno organizzate sessioni di gioco con l’espansione di Elden Ring, “Shadow of the Erdtree”, utilizzando la nuova linea di prodotti Trust Gaming, tra cui spiccano tastiere, mouse e cuffie di ultima generazione.

Dopo aver esplorato le leggendarie storie di Toledo, il viaggio prosegue nel mondo di Elden Ring. Il team di VGP Play giocherà l’espansione “Shadow of the Erdtree” e condividerà tutte le novità ed i segreti per affrontare al meglio i suoi mostri. Questo segmento del progetto offrirà una panoramica completa delle nuove avventure, delle sfide e dei contenuti aggiuntivi introdotti da questa attesissima espansione.

Combinando tradizione e innovazione, VGP Play e Trust Gaming GXT hanno presentato un progetto che celebra la leggendaria maestria artigianale delle spade di Toledo e l’entusiasmo per i giochi contemporanei. Non perdete questo emozionante viaggio attraverso il tempo e lo spazio, che vi porterà dalle officine degli artigiani ai mondi infuocati popolati dai draghi di Elden Ring!

Ecco dove trovare il documentario.