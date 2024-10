Dopo il grande successo di ‘VivaRai2‘, l’emittente pubblica ha deciso di puntare su un nuovo programma mattiniero dal titolo ‘Binario 2‘. Vediamo insieme di cosa parla, da quando andrà in onda e chi condurrà questo morning show.

Binario 2 in diretta dalla Stazione Tuburtina di Roma

Per iniziare la giornata all’insegna della leggerezza, arriva ‘Binario 2’. La particolarità di questo programma, è che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in diretta dalla Stazione ferroviaria di Roma Tiburtina. La prima puntata è prevista per lunedì 21 ottobre 2024 dalle 7.15 alle 8.15, su Rai2 e in streaming su RaiPlay.

Alla guida di ‘Binario 2’ ci saranno Carolina Di Domenico, conduttrice televisiva e radiofonica, Andrea Perroni, conduttore, comico e attore, e Gianluca Semprini, giornalista Rai. Un trio pronto ad accogliere viaggiatori atipici, artisti affermati ed esordienti allo sbaraglio.

Ma cosa vedremo? In ogni puntata, personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della cultura e volti Rai, racconteranno i loro risvegli in studio e in collegamento da casa. Ci saranno poi gli inviati da diverse stazioni: Michele Dalai da Milano Centrale con un editoriale sui maggiori fatti sportivi e Andrea Di Maria da Napoli Centrale che racconterà riti e superstizioni. Dalla stazione Tiburtina, Selenia Orzella fermerà turisti e pendolari che saranno chiamati a esprimere la loro opinione o a partecipare a sketch comici.

Allora tutti attenti: se Andrea non dimentica nuovamente le chiavi, ci vediamo lunedì 21 ottobre, alle 7.15 al #Binario2 su #Rai2 e #RaiPlay 🚂🤞 📌 Dalla Stazione di Tiburtina a Roma, con Carolina Di Domenico, @andyPERRONI e Gianluca Semprini pic.twitter.com/1b1iHKFMNU — Rai2 (@RaiDue) October 17, 2024

Anticipazione prime puntate

Binario 2 è il nuovo programma di Rai – Intrattenimento Day Time. Nelle prime puntate saranno ospiti Lillo e Marco Marzocca che faranno divertire il pubblico con la loro comicità e le loro improvvisazioni. Poi avremmo le lezioni di fitness di Elisabetta Canalis da Los Angeles, oltre a tanta musica e sorprese.

Un mix di intrattenimento “di servizio” dove divertimento, attualità, risate e notizie faranno da collante al racconto quotidiano in diretta dalla stazione, un luogo in cui scorre la vita frenetica di tutti i giorni.