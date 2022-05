Nuovo cambio di programma o meglio di programmazione in Mediaset in vista dell’ultima puntata di Big Show, il varietà in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Enrico Papi. Partito ormai un mese fa, il programma era in onda il venerdì sera, per poi passare al giovedì. Per l’ultima puntata è stata annunciata una nuova collocazione. Andiamo a vedere quando andrà in onda Big Show.

Big Show, stasera non andrà in onda: perché? Ecco il motivo

A pesare sulla decisione di spostare la quinta ed ultima puntata di Big Show, saranno stati gli ascolti non proprio alti ottenuti dal programma. Il format si è sempre scontrato con una programmazione abbastanza forte su altre reti televisive. Ma andiamo ora a vedere quando andrà in onda l’ultima puntata di Big Show con la conduzione di Enrico Papi.

Quando andrà in onda l’ultima puntata di Big Show

L’ultima puntata di Big Show, il programma condotto da Enrico Papi, andrà in onda in prima serata domenica 8 maggio 2022, mentre l‘Isola dei Famosi resterà a presidiare la serata del venerdì sera di Canale 5 per contro programmare lo spettacolo musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti The band.

Big Show: uno dei momenti più emozionanti di questa edizione

Uno dei momenti più belli di questa edizione di Big Show è sicuramente quello con protagonista Pamela, una giovane ragazza che si era da poco svegliata dal coma e che ha il sogno di cantare. La ragazza invitata negli studi Mediaset, credeva di dover sostenere un semplice provino. In realtà per lei era stata riservata una bellissima sorpresa: quella di cantare la sua canzone preferita “Torna a Casa” dei Maneskin, davanti ad un foltissimo pubblico in prima serata in onda su Canale 5. La sorpresa è riuscita anche grazie alla complicità dei suoi genitori. Pamela con la sua voce ha emozionato tutti.