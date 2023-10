Big game-Caccia al Presidente è un action movie con evidenti connotazioni avventurose diretto da Jalmari Helander nel 2014 ed interpretato, fra gli altri, da Samuel L. Jackson. Al centro della trama ci sono l’incontro e l’intreccio, dovuti a circostanze del tutto fortuite ed imprevedibili, fra le vite di due persone appartenenti a mondi completamente diversi.

Va in onda Venerdì 6 Ottobre in prima serata su Italia Uno: ecco le principali curiosità da conoscere.

Big game-Caccia al Presidente: la trama in breve e il cast

Prima di vedere quali sono le curiosità su Big game-Caccia al Presidente, ripercorriamone brevemente la trama, articolata e ricca di suspense.

Un gruppo di terroristi fa saltare in aria l’aereo dell’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Allan Moore. Miracolosamente l’uomo si salva e si ritrova nei boschi della Finlandia. Solo una persona può aiutarlo in questa situazione: il tredicenne Oskari. E’ così che un uomo e un adolescente dalle esistenze addirittura antitetiche, si uniscono per sfidare il pericolo, ovvero le insidie del territorio e i terroristi alle calcagna.

Per quanto riguarda il cast segnaliamo la presenza di, fra gli altri, Samuel L. Jackson, il giovanissimo e promettente Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garber e Felicity Huffman, una delle famose Desperate Housewife.

Le curiosità sul film

Ecco alcune curiosità su Big game-Caccia al Presidente: