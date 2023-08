Bianca Nappi è stata uno degli ospiti più attesi del Giffoni Film Festival 2023. L’attrice è stata accolta calorosamente dai giovani giurati che hanno imparato ad amarla grazie alle sue interpretazioni in alcune serie e pellicole di successo. Basti ricordare ‘Sirene’, “Le Indagini di Lolita Lobosco” e i tantissimi film di Ferzan Ozpetek: “Un giorno perfetto”, “Mine vaganti” e “Magnifica presenza”.

Noi di Superguidatv abbiamo incontrato l’attrice e con lei abbiamo parlato di alcune curiosità sulla sua carriera e del suo futuro.

Bianca Nappi, intervista all’attrice

Bianca Nappi il tema di quest’anno del Giffoni Film Festival è ‘Indispensabili’. Cosa è indispensabile nella sua vita privata e nella sua carriera?

“Premesso che ciò che è indispensabile può anche cambiare nel corso degli anni, in questa fase della mia vita credo che professionalmente parlando sia indispensabile lavorare su dei progetti che accendano la mia fantasia di attrice e che mi diano l’opportunità di esplorare con modi sempre diversi il mio lavoro. Come persona nella mia vita privata credo sia indispensabile in questo periodo della mia vita la libertà di poter cambiare idea, di non restare chiusa negli stereotipi, in dei modi di vedere le cose e le persone. È importante permettersi di cambiare idea su cose, fatti e persone“.

In ‘Lolita Lobosco’ la vediamo accanto a Luisa Ranieri. Ci può raccontare un aneddoto particolare sul set che la lega a lei?

“Mi vengono sempre in mente le grandi cene di pesce e le mangiate in compagnia che, complice la città di Bari, sono stati i momenti più divertenti e conviviali che abbiamo passato insieme“.

Ricorda chi le ha dato il primo consiglio, personaggio noto o non, all’inizio della sua carriera e cosa le è stato detto?

“Nessuno mi ha dato grandi consigli, devo dire la verità. Tutto quello che ho fatto fino ad ora l’ho fatto sempre provandolo sulla mia viva pelle“.

Un film sulla sua vita che titolo dovrebbe avere secondo lei?

“Non so, il titolo lo dovrebbe dare il regista che sicuramente non sarei io“.

Un ruolo che le piacerebbe interpretare e quali sono i suoi prossimi progetti?

“Mi piacerebbe molto fare una commedia dove si ride dall’inizio alla fine. In questo periodo della mia vita mi piacerebbe molto fare questo. Penso che ci sia bisogno proprio socialmente di tanta allegria. Fra i miei prossimi progetti, a fine ottobre uscirà su Rai1 ‘Il Caso Claps’, una serie dedicata alla storia di Elisa Claps. Un progetto molto tosto e importante nel quale sono coinvolta anche io e mi fa molto piacere esserci“.

Ultima domanda. La invitato a partecipare a Pechino Express, chi si porterebbe con lei?

“Bisognerebbe vedere chi si porterebbe me. Forse mi porterei mio marito e mio figlio!“.