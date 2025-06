Si preannuncia un’estate 2025 ricca di impegni per Bianca Guaccero che torna su Rai1 alla conduzione di “Techetechete” e “Techetechete Top Ten“, due programmi amatissimi e molto seguiti dal pubblico italiano.

Rai1 ha deciso di puntare sul talento e la simpatia di Bianca Guaccero che, dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, è la conduttrice delle nuove edizioni di “Techetechete” e “TecheTeche Top Ten”. Dopo la puntata speciale di Techetechetè presentata da Topo Gigio con un viaggio musicale tra le hit più belle dagli anni ’60 e ’90, Bianca Guaccero diventa il “volto” di Techetechetè da lunedì 30 giugno nella fascia oraria dell’access prime time dalle ore 20.35 su Rai1. Il programma che ricordiamo trasmette una serie di videoframmenti tratti dallo sterminato archivio della RAI, che conduce gli spettatori in un viaggio nel passato alla riscoperta di programmi storici e artisti indimenticabili arriva nel palinsesto di Rai1 dopo l’ultima puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Ma non finisce qui, visto che Bianca Guaccero dal 6 luglio 2025 sarà al timone anche di “TecheTeche Top Ten”, lo spin-off del programma in onda ogni domenica sera dalle ore 20.35 su Rai1. Si tratta di un appuntamento speciale per esplorare le canzoni e i programmi che hanno fatto la storia delle canzone e dello spettacolo.

Bianca Guaccero, prosegue a gonfie vele con il fidanzato Giovanni Pernice

Un’estate non solo televisiva per Bianca Guaccero che, sulla pista di Ballando con le Stelle, ha trovato anche l’amore. La showgirl e conduttrice, infatti, tra un passo di samba e un valzer si è innamorata del suo maestro di ballo Giovanni Pernice. Un amore nato in silenzio, ma che entrambi hanno ufficializzato al grande pubblico. Proprio la Guaccero, durante una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato apertamente della sua nuova storia d’amore: “oltre a essere stato uno straordinario maestro di ballo, lui ha tirato fuori da me tutto quello che poteva. Così come nella vita, nel ballo. Lui ha capito come sono, lui mi vede. Per questo non posso fingere“.

Non solo, Bianca Guaccero sul fidanzato ha aggiunto: “Giovanni mi fa evolvere, crescere umanamente. Una delle cose più importanti che ci possa essere in un rapporto uomo donna“.