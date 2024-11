Tra i concorrenti a Ballando con le stelle, Bianca Guaccero è al centro dell’attenzione mediatica per la sofferenza vissuta in preda agli attacchi di panico. In una confessione a cuore aperto della sua battaglia, la showgirl si commuove e commuove, nel tentativo di sensibilizzare il pubblico sul disturbo che l’ha tormentata.

Ballando con le stelle, Bianca Guaccero emoziona il pubblico: la toccante rivelazione

Con Giovanni Pernice forma una delle coppie concorrenti più amate dal pubblico di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero, che intanto appassiona i telespettatori non solo a colpi di passi a due di danza, in TV. Sono, infatti, virali nel web, le immagini di un videomessaggio di presentazione che registra al dancing-show condotto da Milly Carlucci. É il momento in cui la showgirl svela la battaglia fronteggiata in lontananza dalle scene dello showbiz.

Complici i suggerimenti della produzione del programma (dove in particolare i giudici la esortano a mostrare l’interiorità per ottimizzare la resa delle performance di ballo) Bianca non intende fare più mistero della sua emotività. Tanto da spingersi alla rivelazione di una vittoria personale: la conquista dell’autostima, nell’autocettazione.

“Sono sempre stata una persona estremamente emotiva, come se avessi dentro un bazooka di emozioni. Quando si è piccoli e non si è strutturati, per la mia emotività, non capivo come funzionassi”. In passato, erroneamente, credeva di essere debole per la profonda sensibilità che da sempre la contraddistingue, nella vita così come nella sua arte. La peculiarità caratteriale di vivere a suo modo, pienamente, le emozioni, come quella del cambiamento fisico vissuta nella crescita dall’infanzia all’essere adulta, la portava a chiedersi se fosse sbagliata o diversa. Fino a scoprirsi in balia di una crisi dell’identità.

Il retroscena della crisi personale

“In sei mesi da bambina sono arrivata così, quindi anche nello specchio non mi riconoscevo – sottolinea della maturità di donna scoperta precocemente in età adolescenziale, in balia dell’emotività-. Per un paio d’anni ho avuto proprio difficoltà ad uscire di casa”. La confessione – tra i video di Ballando con le stelle più virali sui social – prosegue poi, con parole via via sempre più emozionanti: “Uscivo, facevo due metri, e tornavo indietro. Non ce la facevo, perché avevo gli attacchi di panico”.

“Perché non riesco a vivere?”

Un momento intenso e delicato quello di #BiancaGuaccero in cui racconta gli attacchi di panico 💖 pic.twitter.com/3BY2vno8US — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 5, 2024

Per Bianca Guaccero, é impossibile trattenere le lacrime, in ricordo della sua difficile battaglia. E il raccontarsi ai microfoni del programma record di ascolti del sabato sera in TV, vuole essere il tentativo di fare sensibilizzazione sull’importanza della condivisione di un dolore. Come quello che a suo tempo era, per lei, il disturbo degli attacchi di panico, nella crescita di donna e artista, fino al conseguimento del titolo di concorrente a Ballando con le stelle. “Quando hai un attacco di panico pensi di dover morire, perdi il controllo, hai il battito accelerato– spiega nello sfogo, in lacrime-. Non sai come uscirne, che succede poi…E non sapevo neanche raccontarlo, dicevo ‘che mi succede? Perché esco di casa faccio due passi e devo tornare indietro? Perché non riesco a vivere?'”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: una coppia, tra palco e realtà

Ma a Ballando con le stelle é tempo di una rivalsa personale, anche sul piano delle emozioni. Dopo la conquista dell’autoaccettazione come donna e artista, per la nuova stella del ballo é il momento della condivisione del sé con l’altro.

Del resto con Giovanni Pernice, il partner con cui forma un concorrente unico al dancing show, Bianca vive la complicità tipica di una coppia di innamorati. O almeno questo lo si direbbe tra i commenti sui social dei più, tra i telespettatori attivi nel web. Non a caso, delle performance a Ballando con le stelle virali sono le immagini che immortalano Bianca e Giovanni intimi e complici, stretti nell’emozione del bacio in un passo a due.

Ma la complicità dei due artisti non si limita al tempo e allo spazio del dancing-show trasmesso sulle reti Rai. Dopo una pausa di coppia a Londra, i “papabili fidanzati di Ballando con le stelle” sono protagonisti anche di un secondo soggiorno di coppia, in Puglia. Ed é una Bianca Guaccero inedita, che non ha paura di vivere le emozioni nella vita, a rivelarlo: “Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo -confida all’Auditorium del Foro italico, prima delle prove con il partner-. Gli ho presentato amici e famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa”.

E una domanda sorge ora spontanea. Che sia nato un amore, nel sodalizio artistico tra Bianca e Giovanni, a Ballando con le stelle?