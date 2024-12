Bianca Guaccero condurrà Dalla Strada al Palco con Nek: quando in tv

Bianca Guaccero condurrà con Nek la quarta edizione di ‘Dalla Strada al Palco‘. Dopo aver conquistato la vittoria a Ballando con le Stelle, in coppia con Giovanni Pernice, la presentatrice torna alla guida di un programma sull’emittente pubblica. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

Bianca Guaccero e Nek sono i conduttori di Dalla Strada al Palco

Carisma, eleganza e tecnica. Bianca Guaccero ha conquistato tutti durante il suo percorso a Ballando con le Stelle. La presentatrice, sin dalla prima puntata, ha mostrato di aver un vero talento nel ballo ed è stata, da subito, la più votata dal pubblico sui social. In finale ha trionfato battendo la neo coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, terza è invece arrivata Federica Nargi con Luca Favilla.

Per la Guaccero, come dichiarato al momento di alzare la coppa, si tratta della prima vittoria della sua vita ma per lei, con il nuovo anno, arriva un’altra importante novità. Milly Carlucci durante la puntata di sabato 21 dicembre 2024 di Ballando con le Stelle, ha rivelato che si è formata una nuova coppia professionale. Si tratta di Nek e Bianca Guaccero che entrerà a far parte del programma ‘Dalla strada al palco‘ che è stato promosso da Rai2 a Rai1.

Il programma, arrivato alla quarta edizione, è dedicato a cantanti, musicisti e artisti di strada che si esibiscono e si raccontano per conquistare il premio di miglior artista. L’appuntamento per la nuova edizione di Dalla strada al palco è prevista per venerdì 10 gennaio 2025 in prima serata su Rai1.

Le parole della presentatrice

Sul palco la Guaccero ha voluto ringraziare Milly Carlucci che l’ha rilanciata dopo un momento difficile.

“Ci tenevo, Milly, a ringraziarti. Voglio ringraziare questo programma perché mi ha ridato veramente una gioia, un amore, una luce e questo che accade oggi è anche grazie a te”.

Una coppia unita dal canto: #Nek e #BiancaGuaccero condurranno la nuova stagione di #DallaStradaAlPalco. 🎤 Da venerdì 10 gennaio su #Rai1 inizia il viaggio alla scoperta di storie vere, sogni che diventano realtà e talenti che brillano. pic.twitter.com/U0jpYolx4W — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 21, 2024

Poi ha annunciato che nel nuovo programma vedremo anche la partecipazione del suo compagno, Giovanni Pernice:

“Nek mi ha fatto una promessa, che ballerà con me. E ci sarà anche una sorpresa che riguarderà Giovanni, non dico altro“.