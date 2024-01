Dopo l’approdo in Mediaset, arriva un nuovo programma per Bianca Berlinguer. La giornalista è molto apprezzata da Pier Silvio Berlusconi che l’ha voluta fortemente per arricchire ancora di più l’offerta proposta da Rete 4. Vediamo insieme cosa condurrà e da quando.

Bianca Berlinguer alla guida di Prima di domani

Il 5 settembre 2023, Bianca Berlinguer ha condotto la prima puntata di ‘È sempre Cartabianca‘ su Rete 4. Dopo 34 anni passati in Rai, la giornalista aveva abbandonato l’emittente pubblica per passare a Mediaset. Il bilancio di questi primi mesi è più che positivo al punto che si è deciso di puntare su di lei con un nuovo programma che la vede nelle vesti di conduttrice.

Dall’8 gennaio 2024 sarà infatti al timone di una trasmissione di informazione quotidiana, dal lunedì al venerdì, alle 20.30 dal titolo “Prima di domani”, che durerà fino alle 21.30. In passato quella fascia oraria era occupata da “Stasera Italia” di Nicola Porro, ora invece è stata affidata a Bianca Berlinguer. Ma di cosa parlerà Prima di Domani?

A spiegarcelo è la giornalista dalle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni: “Anche stavolta seguirò l’attualità, dando spazio alla notizia più importante della giornata, tenendo conto che andiamo verso le elezioni europee di giugno, cosa che spero renderà il dibattito politico più interessante. Certo, tra il programma quotidiano e il settimanale ci aspetta una prova tutt’altro che facile“.

Anticipazioni sul programma

In ‘Prima di Domani‘ ci saranno anche alcuni ospiti che i telespettatori hanno imparato a conoscere e ad amare a ‘È sempre Cartabianca‘, più altri nuovi personaggi capaci di leggere la cronaca sociale e quella politica. Mauro Corona per esempio ci sarà ma non sarà un’ospite fisso. Non mancherà un punto di vista giovanile, con ragazze e ragazzi capaci di guardare la realtà con occhi diversi.

Sarà possibile vedere la trasmissione in diretta su Rete 4 alle 20.30 o in streaming su Mediaset Infinity.