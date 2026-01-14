Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali da sole nella prima puntata del 2026 di E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica condotto su Rete 4. Cosa è successo alla giornalista e conduttrice?

Bianca Berlinguer con occhiali da sole a È sempre Cartabianca: perchè?

Bianca Berlinguer è tornata in onda con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, martedì 13 gennaio 2025 in prima serata su Rete 4, mostrandosi ai telespettatori con un paio di occhiali da sole. Il motivo? Semplice: la conduttrice è reduce da una operazione affrontata durante la pausa natalizia che l’ha costretta a conduttore la puntata con degli occhiali scuri. E’ la stessa Bianca Berlinguer con tanto di occhiali da sole a spiegare ai telespettatori di È sempre Cartabianca cosa le è successo:

«Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio. Niente di grave – aggiunge la conduttrice – ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio e userò questi occhiali un po’ più scuri».

Bianca Berlinguer, la solidarietà di Mauro Corona con tanto di occhiali in video

Nulla di grave quindi per la conduttrice e giornalista che, giustamente, visti i postumi dell’operazione all’occhio è costretta ad indossare degli occhiali da sole per proteggersi dalle luci degli studi televisivi. Poco dopo l’annuncio, la Berlinguer si collega con Mauro Corona per il consueto faccia a faccia ad inizio puntata. Lo scrittore ed alpinista si è presentato in collegamento con tanto di occhiali da sole mostrando solidarietà alla conduttrice.

«Li indosso per solidarietà» – ha precisato Mauro Corona alla conduttrice che ha replicato con ironia dicendo «Io ne facevo a meno di questa sua solidarietà. Altrimenti tutti e due con gli occhiali mi sembra un po’ troppo, che dice?».