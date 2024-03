Beyoncé rompe il silenzio e pubblica la copertina del nuovo album Cowboy Carter in uscita dal 29 marzo 2024. Ecco le parole dell’artista che ha condiviso con i fan anche delle riflessioni su questo nuovo ed importantissimo progetto discografico.

Beyonce: “Cowboy Carter, sono più di cinque anni che lavoro a questo disco”

Cresce l’attesa per il ritorno di Beyoncé! Dal 29 marzo 2024 arriva il nuovissimo disco dal titolo “Cowboy Carter” che la cantautrice ha presentato come il continuo, anzi il secondo atto del fortunatissimo “Renaissance”. Su Instagram Queen B ha pubblicato la cover-copertina del disco, ma ha anche parlato del contenuto e dell’importanza di questo progetto discografico.

«Mancano 10 giorni alla pubblicazione di Act II» ha detto Beyoncé ai fan precisando – «grazie dal profondo del mio cuore ai supporter di Texas Hold ‘Em e 16 Carriages. È un onore essere la prima donna nera ad arrivare con un singolo al numero uno della classifica Hot Country Songs. Non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di tutti voi. Mi auguro che fra qualche anno la razza (race, nell’originale, ndr) di un artista diventerà irrilevante in relazione alla musica che fa». Non solo, la cantante ha confessato che questo album nasce da una esperienza negativa che l’ha segnata: «sono più di cinque anni che lavoro a questo disco. Nasce da un’esperienza che ho avuto anni fa, una volta in cui non mi hanno fatto sentire la benvenuta… era chiaro che non lo ero». In tanti hanno letto nelle parole della cantante una frecciatina alla mancata nomination per Daddy Lessons, brano country che non fu premiato dalla giuria dei Grammy nelle categoria country.

Beyoncé presenta il nuovo album “Cowboy Carter, Act II è il risultato della sfida”

Ma non finisce qui. Beyoncé prosegue scrivendo:

«A causa di quell’episodio ho approfondito la storia della musica country e ho studiato il nostro ricco e ampio passato musicale. Bello vedere il potere che ha la musica di unire tante persone in tutto il mondo, amplificando al contempo le voci di chi ha dedicato buona parte della propria esistenza a educarci circa la nostra storia musicale. Le critiche che ho dovuto affrontare quando ho cominciato a fare questo genere mi hanno spinta a superare i limiti che mi erano stati posti. Act II è il risultato della sfida con me stessa e del tempo che mi sono presa per fondere insieme vari generi per creare questo lavoro. Nell’album ci sono alcune sorprese e collaborazioni con artisti brillanti che rispetto profondamente. Spero possiate sentire il mio cuore e la mia anima, e tutto l’amore e la passione che ho messo in ogni dettaglio, in ogni suono».

Infine avvisa I fan e il suo pubblico: «penso a quest’album come alla continuazione di Renaissance… Spero che questa musica sia vissuta come un’esperienza, che crei un altro viaggio in cui imbarcarsi chiudendo gli occhi, iniziare dal principio per non fermarsi più. Questo non è un album country. Questo è un album di Beyoncé. Questo è l’Act II Cowboy Carter, e sono orgogliosa di condividerlo con tutti voi».