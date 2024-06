Gli Eiffel65 e Loredana Bertè si sono uniti per rendere l’estate 2024 “BESTIALE“. Una vera e propria scommessa artistica quella realizzata dalla rocker e dal gruppo musicale eurodance italiano di “Blue”.

Un’estate “Bestiale” per Loredana Bertè e gli Eiffel65

Si intitola “Bestiale“, il singolo estivo di Loredana Bertè in coppia con gli Eiffel65. La canzone punta ad essere la colonna sonora dell’estate e sigla la prima collaborazione tra la regina del rock e il gruppo simbolo della musica dance italiana nel mondo. Una collaborazione che ha lasciato a bocca aperta tutti: in primis i fan della Bertè e naturalmente anche degli Eiffel 65! Un duetto che si fa ascoltare tra riferimenti al passato, tra dischi nel juke box, fino al presente. La canzone suona d’estate dalla prima all’ultima strofa e trasmette all’ascoltare la voglia di mare e il sapore di sale.

Proprio gli Eiffel 65 hanno raccontato come è nata la collaborazione con la Bertè: «lavorare con Loredana ci ha appassionato dal primo momento, ci sembrava un accostamento artistico decisamente curioso, spiazzante. Abbiamo trovato un’intesa che riesce a restituire sia il suono e la scrittura degli Eiffel che tutto ciò che la sua interpretazione vocale ha sempre rappresentato. Senza forzature, in maniera davvero fluida e spontanea. Con lei condividiamo la voglia di vivere la passione che ci accomuna con serenità. È una grande artista anche in studio, e già dalle prime prove sapevamo di avere centrato la collaborazione». La regina del rock quando ha sentito il pezzo ha immediatamente pensato ‘ok la faccio’: «quando abbiamo ricevuto questa produzione ho subito deciso di provinarla, avevo visto giusto: “BESTIALE” è venuta una bomba! Gli EIFFEL 65 sono star internazionali, questa estate faremo ballare tutti!».

Il testo e il video di Bestiale di Loredana Bertè e Eiffel 65 per l’estate 2024

Intro: Loredana Bertè]

Bestiale

[Strofa 1: Jeffrey Jey]

Ventiquattr’ore di stress, vivo in ritardo di un’ora

A correre come Leclerc, senza sapere per cosa

Dovrei stare più tempo con te, o iscrivermi a un corso di yoga

Magari non fare niente, ma farlo bene, uoh-oh

[Pre-Ritornello: Jeffrey Jey]

Ma tu voglia di dance all night

Forse non ce l’hai

Tu non cerchi guai d’estate

[Ritornello: Loredana Bertè]

Io metto un disco in un jukebox per rallentare

Mi godo un attimo di mare in santa pace

Perché stanotte non voglio scappare

Davvero, se no che malattia

Questa maledetta frenesia bestiale

[Strofa 2: Jeffrey Jey, Loredana Bertè]

Sei lontana, il business mi chiama

Stasera ceno con la fame d’aria

Trovare un’oasi in questa savana

O una semplice festa di strada

Correvo nel mondo, Milano e Manila

Stavo perdendo anche te

Sempre a duemila, come se fossi su un jet

[Pre-Ritornello: Jeffrey Jey]

Ma tu voglia di dance all night

Forse non ce l’hai

Tu non cerchi guai d’estate

[Ritornello: Loredana Bertè]

Io metto un disco in un jukebox per rallentare

Mi godo un attimo di mare in santa pace

Perché stanotte non voglio scappare

Davvero, se no che malattia

Questa maledetta frenesia

[Bridge: Jeffrey Jey]

Mi prende male, male, più della nostalgia

Questa male, maledetta frenesia bestiale (Bestiale)

Bestiale (Bestiale)

Non so dire più niente

Cosa succederà?

[Ritornello: Loredana Bertè & Jeffrey Jey]

Io metto un disco in un jukebox per rallentare

Mi godo un attimo di mare in santa pace

Perché stanotte non voglio scappare

Davvero, se no che malattia

Questa maledetta frenesia bestiale (Bestiale)

[Outro: Loredana Bertè & Jeffrey Jey]

Bestiale (Bestiale)

Bestiale (Bestiale)

Questa maledetta frenesia bestiale