Tutti gli amanti della Casa di Carta potranno gioire perché è stato annunciato da Netflix l’uscita di “Berlino”, spin off appunto de la Casa de Papel, una delle serie tv più amate e più viste degli ultimi tempi. È stato dunque annunciato l’arrivo della serie prequel de la “Casa di Carta”, che si chiama Berlino e ha come protagonista l’eccentrico ladro a cui presta il volto Pedro Alonso. Ma quando esce “Berlino”? Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla serie tv e il video promo.

Arriva su Netflix Berlino: ecco quando esce lo spin-off della Casa di Carta

La piattaforma in streaming ha dunque annunciato l’uscita di Berlino, spin- off de la Casa di Carta, previsto per dicembre 2023. Si tratterà a differenza della versione coreana uscita lo scorso anno, di un prequel più frizzante, più leggero e che avrà come focus lo strampalato ladro Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

Trama di Berlino, di cosa parla lo spin off de La casa di Carta?

La nuova serie Netflix dedicata a Berlino, racconta di una spettacolare rapina che il ladro eccentrico e fuori dalle righe metterà a segno con una delle bande con cui ha già compiuto diversi colpi. “Un’impresa” straordinaria e non violenta come quelle a cui siamo stati abituati ne La casa di carta, ma i colpi di scena non mancheranno.

Il protagonista è Pedro Alonso che abbiamo già visto in molte altre serie tv che si muoverà nella splendida e romantica cornice dalla città di Parigi. Berlino, dovrà far sparire 44 milioni di dollari di gioielli: ci riuscirà?

Eccovi il promo diramato da Netflix

Il cast di Berlino, lo spin off de La casa di Carta

Oltre al protagonista che come abbiamo già ricordato è Pedro Alonso, nel cast di Berlino troveremo:

Michelle Jenner che presterà il volto a Keila, esperta in ingegneria informatica;

che presterà il volto a Keila, esperta in ingegneria informatica; Tristán Ulloa che sarà Damián, professore e mentore di Berlino;

che sarà Damián, professore e mentore di Berlino; Begoña Vargas alias Cameron un temerario che vive il rischio senza preoccuparsi delle conseguenze;

alias Cameron un temerario che vive il rischio senza preoccuparsi delle conseguenze; Peña Fernández che interpreterà Roi, il compagno di avventure di cui Berlino può fidarsi ciecamente;

che interpreterà Roi, il compagno di avventure di cui Berlino può fidarsi ciecamente; Joel Sánchez che sarà Bruce, l’uomo d’azione su cui la banda può contare.

Berlino è stata ideata e scritta da Alex Pina ed Esther Martínez Lobato, gli stessi ideatori de La casa di carta. Insomma, per vedere le avventure a Parigi di Andrés de Fonollosa aka Berlino dovremo aspettare fino a dicembre 2023.