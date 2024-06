Dopo la reunion e l’annuncio del concerto al Forum di Milano, Benji & Fede, ci regalano un’altra chicca. Questa volta si tratta di un nuovo singolo, in uscita il 7 giugno 2024, dal titolo: “Musica Animale”.

Benji & Fede: arriva il nuovo singolo dal titolo “Musica Animale”

Continuano le sorprese di Benji & Fede. Dopo la notizia della reunion e del loro ritorno live previsto per il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano), il duo è pronto ad annunciare nuova musica.

“Musica Animale”, questo il titolo del nuovo singolo, uscirà il 7 giugno, e rappresenta un viaggio alla ricerca del senso del pop che ha sempre contraddistinto la musica di Benji & Fede, capace di arrivare a tutti. “Ci auguriamo che questo brano possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile, oltre che del nostro ritorno insieme” – hanno dichiarato i due artisti. La data evento del 16 novembre all’Unipol Forum (Assago -Mi) è prodotta da Vivo Concerti. Info e prevendite: www.vivoconcerti.com.

La reunion

Il 28 maggio scorso il duo formato da Benji & Fede ha annunciato il ritorno tramite un post su Instagram con l’annuncio di un concerto il 16 novembre 2024 all’Unipol Forum di Milano. Nell’occasione, il duo ha annunciato la pubblicazione appunto di un nuovo singolo, “Musica Animale”, in uscita il 7 giugno 2024.

La storia di Benji & Fede

I due musicisti si sono conosciuti via internet e in seguito hanno deciso di formare il duo Benji & Fede. Nel 2014 il duo si è presentato alle selezioni delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2015, senza superarle. Attraverso i social sono entrati in contatto più stretto con i loro fan e una radio li ha contattati per organizzare un tour nelle piazze; proprio durante una di queste esibizioni sono stati notati da un talent scout della Warner Music Italy ed hanno ottenuto il loro primo contratto discografico. Nell’estate 2015 la popolarità del duo è cresciuta grazie al singolo “Tutta d’un fiato” e all’esibizione al Summer Festival 2015. Nel 2020 il duo ha annunciato la separazione, essendo intenzionati a intraprendere un percorso artistico come artisti solisti. Quest’anno Benji & Fede hanno deciso di tornare a cantare insieme per regalarci nuove emozioni.