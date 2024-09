Benji & Fede, dopo il ritorno insieme, hanno appena annunciato il sold out del loro concerto evento in programma il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano). Il duo artistico è pronto a tornare con nuova musica. Il nuovo singolo, dopo Musica Animale uscito a giugno, è “Estate Punk”, fuori il 25 settembre,

Benji & Fede, il nuovo singolo è “Estate Punk”: la data dell’uscita

il nuovo brando di Benji & Fede è una ballad dal sapore nostalgico che racconta di due persone che si amavano a 18 anni, e una sera dopo tanto tempo si rincontrano. Nonostante siano cresciuti e diventati adulti, rivelano di essere ancora connessi da un forte sentimento, come se ogni livido e cicatrice di uno appartenesse anche agli occhi dell’altro. “Questa “Estate Punk” che abbiamo vissuto, ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente, – raccontano i due cantanti Benji & Fede – ed è stato come conoscerci di nuovo per la prima volta”.

Il brano in anteprima da Amadeus al “Suzuki Music Party”

Benji & Fede presenteranno in anteprima il brano nel programma di Amadeus “Suzuki Music Party” in onda in prima serata il 22 settembre sul Nove.

La carriera e i numeri ottenuti da Benji & Fede

5 album (“20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” e la versione limited edition e “Good vibes”) e 5 numeri 1, 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 miliardo di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri, di cui uno caso editoriale dell’anno, record di presenze negli store, e il loro ultimo singolo “Dove & Quando”, canzone dell’estate 2019 al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Questi sono solo alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l’ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione. A maggio del 2024, per la contentezza dei loro fan, Benji & Fede hanno annunciato la loro reunion.