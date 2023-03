Tutto pronto per il grande debutto di Loretta Goggi che torna con “Benedetta Primavera“, un grande show trasmesso in prima serata su Rai 1. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata trasmessa venerdì 10 marzo 2023.

Benedetta Primavera, gli ospiti della prima puntata del 10 marzo 2023

Ci siamo, da venerdì 10 marzo 2023 al via “Benedetta Primavera”, il nuovo show di Loretta Goggi. Quattro imperdibili puntate della regina della tv italiana che ritorna per quattro puntate in prima serata su Rai1 con un show che si preannuncia imperdibile. Accanto alla showgirl, attrice e conduttrice troveremo il duo di comici Luca e Paolo. Un ritorno molto atteso quella della Goggi che, a distanza di 30 anni dal suo ultimo show, ha accettato di tornare in pista con un grande show prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Si tratta di un viaggio alla scoperta della storia e della vita di una delle indiscusse regine della televisione italiana.

Durante questo viaggio della durata di quattro prime serate, la Goggi potrà contare sul supporto di Luca e Paolo. Non solo, ad accompagnarla tantissimi amici, ospiti e colleghi che si alterneranno con lei sul palcoscenico. Tra gli ospiti della prima puntata di venerdì 10 marzo ci sono: Heather Parisi, Chiara Francini, Mietta, Anna Tatangelo, Bruno Vespa, Marco Giallini e Claudio Amendola.

Con Heather Parisi, la Goggi ricorderà le atmosfere della prima edizione di ‘Fantastico’, mentre Mietta e Anna Tatangelo saranno protagoniste di due duetti impossibili con Mia Martini e Whitney Houston. E ancora: Bruno Vespa parlerà della censura e delle parole vietate nella storia della televisione, mentre Claudio Amendola sarà protagonista di un excursus sugli sceneggiati di un tempo.

Benedetta Primavera, la storia di Loretta Goggi nel nuovo show di Rai1

Il ritorno di Loretta Goggi su Rai1 con “Benedetta Primavera” è tra i più attesi della stagione televisiva. Artista dai mille talenti e dai tanti primati, la Goggi vanta una serie di record: è stata la prima donna a condurre un quiz in tv, ma anche a presentare il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Non solo, è stata anche la prima donna a fare delle imitazioni nella storia della televisione italiana.

Durante le varie puntate dello show si tratterà un tema differente passando dal passato al presente con la partecipazione di ospiti, amici e colleghi per rivivere e raccontare momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti anche dalle preziose Teche Rai. Un viaggio che mixa sapientemente ieri ed oggi senza dimenticare le imitazioni che tanto hanno reso famosa la Goggi che proporrà anche nuovi personaggi come Guillermo Mariotto e la Regina Elisabetta d’Inghilterra.

Proprio la conduttrice parlando dello show ha detto: “non è un programma celebrativo dove si cantano tutte le mie canzoni. Mi propongo per come sono oggi, una donna di 72 anni che però è al passo con i tempi, che fa televisione, che scrive. ‘Benedetta Primavera’ è un varietà che mi sta addosso senza costringermi a parlare del passato”. La direzione musicale dello show è affidata al maestro Valeriano Chiaravalle.

L’appuntamento con Benedetta Primavera di Loretta Goggi è da venerdì 10 marzo in prima serata su Rai1.