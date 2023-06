Benedetta Parodi al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, è stata protagonista di un incontro con il pubblico in attesa di ricominciare le registrazioni di Bake Off Italia, che vedremo a settembre. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato la conduttrice Tv, e con lei abbiamo parlato della sua passione per la cucina e dei prossimi progetti che la vedranno impegnata lavorativamente.

Benedetta Parodi, intervista alla conduttrice di Bake Off Italia

Giornalista, conduttrice, scrittrice. Benedetta Parodi le manca il cinema: è un mondo che l’ha mai affascinata?

“Magari! È appena passato Abel Ferrara, se mi lasci andare vado” (ride)

Come è nata in lei la passione per la cucina?

“È nata anche un po’ in concomitanza con la famiglia. Da quando ho conosciuto mio marito, ho avuto dei figli, è stato proprio un atto d’amore nei loro confronti”.

Quale dei suoi tanti progetti le destava qualche dubbio e invece si è rivelato un grande successo?

“Sicuramente il primo. Io da conduttrice dei telegiornali sono passata a condurre una rubrica di cucina, che era Cotto e Mangiato, che è quella che mi ha cambiato la vita. In quel momento il salto dal telegiornale a una rubrica di cucina era un po’ rischioso”

Come è cambiato il food in tv e come si spiega il successo di questo tema? Alcuni programmi con gli anni poi sono usciti dai palinsesti.

“Il food in tv è un po’ come parlare del tempo, tutti subiscono le variabili del tempo, tutti devono mangiare. È un argomento assolutamente pop. Diciamo che da un inizio un po’ più tutorial, adesso si è passato a un mondo di gare, di talent, dove il cibo non è più solo insegnato ma è giocato”.

Come conduttrice c’è un programma che le piacerebbe rubare a un collega scherzando ovviamente, o dal passato?

“Vorrei condurre Camionisti in Trattoria”

Progetti futuri? Le e mai stato proposto un reality? Farebbe Pechino Express?

“Io non sono molto avventurosa, sono una persona molto abitudinaria. In questo momento sto facendo Bake Off Italia, che vedremo a settembre. Poi andrò in vacanza.

Come scrittrice?

“Sono in un momento di pausa, ho scritto 11 o forse 12 libri di cucina. Adesso aspetto di trovare qualcosa di nuovo da scrivere, magari che non si cucina ma che sia narrativa”

VIDEO – Intervista a Benedetta Parodi