Benedetta Parodi è uno dei volti televisivi legati ai programmi di cucina. La conduttrice, che attualmente è alla guida di ‘Bake Off Italia’, ha svelato quali sono i suoi sogni nel cassetto e in che rapporto è con sua sorella Cristina. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Benedetta Parodi tra famiglia e carriera

Benedetta Parodi ha iniziato la sua carriera nel mondo giornalistico conducendo Studio Aperto anche se il suo sogno è sempre stato quello di fare la scrittrice. Poi le è stata assegnata una rubrica culinaria dal titolo Cotto e Mangiato dove in un minuto e mezzo spiegava le ricette dalla cucina di casa sua. Da qui inizia quella che la Parodi definisce come ‘la svolta della sua vita’: scopre infatti la passione per il cibo e, oltre a scrivere libri culinari, passa a La7 dove conduce I menù di Benedetta. La trasmissione ottiene ottimi numeri in termini di ascolti. Attualmente è su Real Time alla guida di ‘Bake Off Italia‘.

Intervistata dal Corriere della Sera ha raccontato di non aver mai immaginato di vedersi come un personaggio famoso. In famiglia c’era già la sorella Cristina Parodi: “Lei è la meno competitiva del mondo, anche se ha giocato a tennis e l’agonismo le piace. Ho imparato da lei come ci si comporta. Era già popolarissima: Tg5, Verissimo… Poi un giorno mi chiamò dall’aeroporto: “Sai che mi hanno chiesto se ero la sorella di Benedetta?“.

Il sogno di Sanremo e di un programma con Fabio Caressa

Accanto a Benedetta vi è un altro volto noto della televisione: il marito, Fabio Caressa, è uno dei telecronisti e giornalisti di punta di Sky. La Parodi sogna un giorno un programma insieme a lui, una sorta di Casa Vianello. In una coppia, i litigi possono essere normali: “Ci sono momenti di incazzature, il lavoro frenetico e le cose non dette possono innescare periodi di incomprensione anche di un paio di mesi. Poi uno dei due cede e si resetta. In genere è Fabio“.

Un altro sogno è quello di condurre Sanremo e vedere in gara sua figlia Matilde che ama cantare da quando aveva 7 anni: “Se proprio devo sognare in grande, mi piacerebbe fare la co-conduttrice quando ci sarà la mia Matilde che canta“.