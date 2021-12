La giornalista Francesca Fagnani ha annunciato il ritorno in tv del suo programma di interviste pungenti dal titolo “Belve”. Dopo il grande successo ottenuto dalla precedente stagione, la Fagnani si prepara a tornare in televisione dopo la parentesi come co-conduzione di una puntata de Le Iene. Andiamo a vedere quando e dove andranno in onda le nuove puntate di “Belve”.

“Belve” torna in tv con le interviste di Francesca Fagnani: quando in tv e dove

Saranno ben 10 le puntate della nuova edizione del programma di interviste “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Ad essere intervistati saranno 20 personaggi, che si lasceranno porre domande pungenti dalla padrona di casa. L’appuntamento è per la fine di febbraio 2022, e come di consueto la trasmissione andrà in onda in seconda serata su Raidue. Al momento non ci sono ancora molte notizie in mentito ai nomi dei personaggi che si racconteranno attraverso le interviste durante la nuova stagione del programma.

Francesca Fagnani e l’idea vincente del suo programma

La prima stagione di “Belve” ha ottenuto ottimi ascolti tv, tanto da convincere i vertici di Rai2 a confermare il format con la messa in onda di una nuova stagione che andrà in onda nel 2022. Un programma diverso dal solito, con interviste un po’ fuori dai classici schemi televisivi, con domande mai banali e molto spesso pungenti. Il segreto del successo del programma è proprio in quelle domande che sono riuscite a catturare l’attenzione dei telespettatori.

Come nasce l’idea di “Belve”: le parole della conduttrice

Intervistata da TvBlog, la Fagnani su come è nata l’idea del format tv ha dichiarato «Mi piace molto fare interviste, ma per farle serve dare loro un’identità precisa, perché se no si perdono nel mare delle interviste che vediamo ogni giorno. Ho scelto quindi di prendere delle donne, personaggi non necessariamente amabili, divisivi, e raccontarne più le ombre che le luci. Donne forti, che sbagliano, ma da sole, che hanno successo, ma che se lo sono costruite da sole».