Questa sera, martedì 27 maggio 2025, torna su Rai 2 Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Questa settimana altri tre ospiti si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la puntata di stagione che andrà in onda questa sera. Vediamo chi sono.

Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 27 maggio 2025

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della prima puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siederanno sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero

Conosciamo meglio gli ospiti

Ecco le biografie in breve degli ospiti di questa sera a Belve

Mario Balotelli

Calciatore italiano, attaccante del Genoa. Con la nazionale italiana è diventato vicecampione d’Europa nel 2012. Soprannominato Super Mario, in giovane età venne inserito nella lista dei 100 migliori giovani calciatori stilata da Don Balón ed era ampiamente considerato come uno dei talenti più promettenti al mondo, tanto da venire inserito nella classifica del Pallone d’oro FIFA 2012 all’età di soli 22 anni. Tuttavia, nel corso degli anni non è riuscito a esprimere appieno il potenziale riconosciutogli, offrendo un rendimento spesso discontinuo, fatto imputabile a limiti caratteriali. Sia sui campi da gioco sia nella vita privata si è reso infatti spesso protagonista di controversi episodi, divenuti noti come balotellate.

Lunetta Savino