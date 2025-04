Dopo lo slittamento per la morte di Papa Francesco, questa sera, martedì 29 aprile 2025, grande ritorno su Rai 2 di Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Tra le novità c’è anche l’arrivo di un spin-off intitolato “Belve Crime“, che esplorerà il lato oscuro della cronaca. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la prima puntata di stagione che andrà in onda questa sera.

Belve con Francesca Fagnani su Rai 2: Anticipazioni e ospiti 29 aprile 2025

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della prima puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siedano sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani questa settimana saranno: Marcell Jacobs, Sabrina Impacciatore e Nathalie Guetta.

Conosciamo meglio gli ospiti

Marcell Jacobs è un velocista ed ex lunghista italiano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. Attualmente detiene il primato europeo dei 100 metri piani, con un tempo di 9″80 corso proprio alla finale delle Olimpiadi, nonché primatista italiano della staffetta 4×100 m (insieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu) grazie ai 37″50 stabiliti durante gli stessi Giochi olimpici. È stato il primo, e l’unico al momento, italiano capace di qualificarsi per la finale olimpica dei 100 metri piani maschili e di vincere la medaglia d’oro nella specialità.

Sabrina Impacciatore è un’attrice, comica e imitatrice italiana. Salita alla ribalta partecipando a programmi quali Non è la Rai e Macao, ha esordito al cinema con il film Il compagno (1999), continuando poi a recitare in numerose pellicole tra cui L’ultimo bacio (2001), Concorrenza sleale (2001), Gente di Roma (2003), La passione di Cristo (2004), Manuale d’amore (2005), N (Io e Napoleone) (2006) e Baciami ancora (2010). Nel 2022 si è aggiudicata lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica per la sua interpretazione nella serie televisiva The White Lotus.

Nathalie Guetta è un’attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano soprattutto per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo. Tra le sue esperienze televisive, la Guetta ha partecipato a Pechino Express ed è un volto noto della trasmissione Stasera Tutto è Possibile condotta da Stefano De martino

Belve Crime

Francesca Fagnani, ospite di una recente puntata di “Tv Talk” in onda ogni sabato su Rai 3, ha rivelato che “Belve Crime” «Vuole essere un viaggio nella mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male o lo ha inferto al prossimo. Su quello sgabello verrà ascoltato il punto di vista di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era».