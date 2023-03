Francesca Fagnani torna in onda in prima serata su Rai 2 questa sera, martedì 7 marzo 2023, con il suo programma “Belve”. Dopo le prime due puntate, la giornalista e conduttrice tv si appresta a farci entrare in quella che sarà la terza puntata di quello che sicuramente è uno dei programmi tv diventato un vero e proprio fenomeno social. Cosa ci riserverà Francesca Fagnani in questa terza puntata in onda questa sera? Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti che si sottoporranno alle interviste della giornalista, grazie alle anticipazioni della terza puntata.

“Belve” con Francesca Fagnani stasera su Rai 2: anticipazioni e ospiti del 5 marzo 2023

Gli ospiti di questa sera della terza imperdibile puntata di “Belve” in onda su Rai 2 alle ore 21.20 circa, saranno: il cantante Al Bano Carrisi, la modella Bianca Balti e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Giacomo Urtis.

Le novità del programma di Francesca Fagnani

Con il ritorno dei pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, sono arrivate anche delle grandi novità. Ad arricchire infatti la puntata c’è anche il racconto di Michela Andreozzi che torna anche questo martedì sul palco di Belve, e ancora una volta tornerà l’imitatore Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Ascolti seconda puntata

La seconda puntata di Belve, in onda martedì scorso ha incuriosito 814.000 spettatori (share al 4.5%). Il programma ha mantenuto stabili gli ascolti ottenuti nella puntata del debutto.

Belve è anche in streaming

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano. Per chi non potrà seguire la puntata in onda su Rai 2, potrà farlo tramite la diretta streaming sul portale RaiPlay.