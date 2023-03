Francesca Fagnani torna in onda in prima serata su Rai 2 questa sera, martedì 14 marzo 2023, con il suo programma “Belve”. Dopo le prime tre puntate, la giornalista e conduttrice tv si appresta a farci entrare in quella che sarà la quarta puntata di quello che sicuramente è uno dei programmi tv diventato un vero e proprio fenomeno social. Cosa ci riserverà Francesca Fagnani durante la quarta puntata in onda questa sera? Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti che si sottoporranno alle interviste della giornalista, grazie alle anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, martedì 14 marzo 2023.

“Belve” stasera su Rai 2: anticipazioni e ospiti 14 marzo

Tornano questa sera i pungenti e ironici faccia a faccia di “Belve”, programma in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne e uomini indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Gli ospiti di questa sera

Nel quarto appuntamento con “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera martedì 14 marzo alle 21.20 su Rai 2, saranno ospiti l’ex ballerina e showgirl Heather Parisi, la giornalista e conduttrice Concita De Gregorio e l’attore Gabriel Garko. Arricchiranno la quarta puntata anche il monologo di Michela Andreozzi, le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

La puntata di Belve si potrà seguire anche in streaming

Il programma Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Il format è ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano. Per chi non potrà seguire la puntata in onda in tv su Rai 2, potrà farlo tramite la diretta streaming sul portale RaiPlay.