Salta la prima puntata della nuova stagione di Belve in programma stasera, martedì 22 aprile 2025, in prima serata su Rai2. Come mai? Il programma di interviste di Francesca Fagnani slitta di una settimana. Ecco il motivo.

Belve 2025, stasera non va in onda su Rai2: come mai?

Francesca Fagnani e la nuova stagione di interviste di Belve non va in onda stasera, martedì 22 aprile 2025, su Rai2. Il motivo è legato alla morte di Papa Francesco scomparso all’età di 88 anni dopo 12 anni di pontificato. Una notizia che ha scosso il mondo intero con milioni di fedeli nel mondo che piangono la sua dipartita. Dopo la morte del Sommo Pontefice anche i palinsesti televisivi sono stati completamente rivoluzionati per lasciare spazio alla messa in onda di speciali tv, ma anche film e documentari dedicata alla vita di Papa Bergoglio.

Anche la partenza del nuovo ciclo di interviste di Belve, previsto per martedì 22 aprile 2025, è stato posticipato. Ad annunciarlo è stata proprio la padrona di casa Francesca Fagnani che sui social ha scritto: “Cari amici, come è giusto che sia la prima puntata di Belve prevista per domani slitterà. Ci vediamo prestissimo”. La giornalista e conduttrice ha rassicurati tutti circa il futuro del programma che, salvo sorprese, dovrebbe slittare di una settimana.

Belve 2025, ospiti della prima puntata: quando va in onda?

La nuova stagione di Belve 2025 di Francesca Fagnani è molto attesa dai fan del programma, ma anche da milioni di telespettatori pronti a scoprire lati inediti dei personaggi che hanno accettato l’invito della giornalista. Le domande scomode di Francesca Fagnani hanno fatto capitolare tantissimi volti noti del mondo della televisione e del cinema. Tra gli ospiti annunciati della prima puntata ci sono: Marcel Jacobs, velocista ed ex lunghista italiano con cittadinanza statunitense, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani in due edizioni consecutive. E ancora l’attrice Sabrina Impacciatore che con la serie “The White Lotus” ha conquistato anche Hollywood.

L’appuntamento con Belve 2025 è per martedì 29 aprile 2025 sempre su Rai2.