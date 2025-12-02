Torna l’appuntamento con le interviste di Belve, il programma cult di Francesca Fagnani trasmesso in prime time su Rai2. Scopriamo tutti gli ospiti e i protagonisti della puntata di stasera, martedì 2 dicembre 2025.

Belve, ospiti di stasera: martedì 2 dicembre 2025

Stasera, martedì 2 dicembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata della sesta stagione di Belve, il programma di Rai 2 firmato e condotto da Francesca Fagnani diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili del prime time. Al centro della puntata di stasera, disponile anche su Raiplay, nuovi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi e a rispondere alle pungenti e curiose domande della conduttrice e giornalista.

Tra gli ospiti di stasera c’è Stefania Sandrelli, attrice italiana vincitrice di quattro David di Donatello, compreso quello alla carriera nel 2018 e sei Nastri d’argento. Una lunga intervista in cui ha parlato del grande amore per Gino Paoli, da cui ha avuto la Amanda Sandrelli. “Abbiamo fatto l’amore anche in cima alla Basilica di San Pietro, sulla scala verso la cupola” – ha confessato l’attrice che ha parlato anche del film “La chiave” girato con Tinto Brass.

L’infanzia difficile di Sabrina Salerno. La sua intervista questa sera a #Belve, ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! 🐅@francescafagnan pic.twitter.com/b5CTwTwtej — Rai2 (@RaiDue) December 2, 2025

Belve, le interviste della puntata di martedì 2 dicembre 2025

Non solo Stefania Sandrelli tra gli ospiti della puntata di stasera, martedì 2 dicembre 2025, di Belve. In studio, infatti, sullo sgabello della trasmissione ci saranno anche Fabio Fognini e Sabrina Salerno. Naturalmente non mancherà la partecipazione di Maria De Filippi, ospite speciale di tutte le puntate che, per il gran finale di stasera, si sottoporrà ad un faccia a faccia che promette domande dirette e risposte senza rete, nello stile che ha reso il programma un cult.

A chiudere la puntata, l’immancabile raccolta dei fuori onda, diventata negli anni uno dei momenti più amati dal pubblico della trasmissione.

Ricordiamo che Belve è una produzione Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Il programma è ideato e condotto da Francesca Fagnani e scritto con Vladimiro Polchi, Francesca Filiasi, Gabriele Paglino, Antonio Pascale e Andrea Punzo. La regia è affidata a Mauro Stancati.