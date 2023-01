Francesca Fagnani sbarca in prima serata con il suo programma Belve. La giornalista, amatissima dal pubblico di Rai2 e dai follower di Twitter, conquista la prima serata dopo che il suo programma è diventato un vero e proprio fenomeno social.

Belve, Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2: quando in tv

Subito dopo il Festival di Sanremo 2023, che vedrà proprio la giornalista Francesca Fagnani in veste di co-conduttrice per una sera accanto ad Amadeus, il programma Belve verrà promosso nella prima serata di Rai 2, per ben 4-5 puntate e interviste cult. A dare la notizia è il sito Dagospia. Il programma gode di un ampio favore sui social, nonostante questo, le domande di Francesca Fagnani anche se possono essere scomode, sono sempre misurate e non mai studiate per compiacere i social come Twitter, dove la giornalista è molto apprezzata.

Subito dopo Sanremo 2023, Belve in prima serata

La notizia che Belve conquista la prima serata di Rai 2 è una vera e propria sorpresa, anche se molto attesa dai tanti telespettatori. Belve negli anni ha saputo conquistare una fetta di pubblico importante. Collocato in seconda serata il programma ha portato sul piccolo schermo interviste uniche. Vero punto di forza di Belve è proprio lei, la conduttrice che con il suo modo di fare riesce a far raccontare ai suoi ospiti molto di più di quello che ci si aspetta.

Il successo di Belve sta nella conduttrice Francesca Fagnani

Ciò che distingue il programma di Francesca Fagnani dal resto dei programmi di interviste, è che “Belve” rispecchia perfettamente la sua natura, e cioè quella di un programma dove si fanno domande, anche scomode, e dove si danno risposte mai date prima. Una formula che negli anni non è mai mutata e che si è rivelata un successo. Belve è un vero e propio gioiello della televisione italiana nel quale l’ospite, seduto su uno sgabello a detta di molti scomodissimo, si mette a nudo parlando con la giornalista, anche perchè sa benissimo che dalla bocca di Francesca Fagnani non usciranno mai domande banali.