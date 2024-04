Belve, il programma di interviste faccia a faccia di Francesca Fagnani torna con tre nuove imperdibili interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione e non solo. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 23 aprile 2024.

Belve, anticipazioni di martedì 23 aprile 2024: l’intervista a Antonella Clerici

Martedì 23 aprile 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di Belve, il programma di interviste faccia a faccia realizzate da Francesca Fagnani e trasmesse in prima serata su Rai2. Nella puntata di stasera tre donne di successo che hanno saputo distinguersi nel mondo della televisione, del cinema e dello spettacolo. Antonella Clerici è tra le ospiti della puntata di stasera di BELVE, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. La conduttrice, tra le papabili alla conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2025, in passato è già stata due volte sul palcoscenico dell’Ariston.

La conduttrice rivelò di aver ricevuto un “no” da un noto cantante. Il motivo? «Perché dopo il Festival di Bonolis che aveva avuto un risultato clamoroso, nessuno credeva in me. So di un cantante di cui non dirò mai il nome che disse che io sapevo troppo di sugo, non capendo che proprio quella era la mia forza..» – raccontò la conduttrice. Chissà che non possa sbottonarsi durante l’intervista!

Belve, tutti gli ospiti di martedì 23 aprile 2024

Non solo l’intervista ad Antonella Clerici nella puntata di stasera di Belve, martedì 23 aprile 2024. Francesca Fagnani è pronta ad accogliere in studio l’attrice Margherita Buy e Lory Del Santo. Proprio la Del Santo si è raccontata a cuore aperto: dall’amore alla morte dei figli! La regista e attrice ha raccontato sugli uomini: «il congiuntivo non lo azzecca nessuno, ma a me non interessano le misure. Non so chi abbia detto questo ma non sono stata io. Cambiamo la lingua italiana perché è troppo complessa, poi per le misure non mi interessano, l’importante è che si muova». Sulla perdita dei figli ha detto: «ad un certo punto sei testimone del tempo, non sei più tu quella persona, hai assaporato tutto, quindi devi solo andare avanti».

Tra gli ospiti della puntata di stasera anche: Leo Gassman nello “spazio canoro”, le incursioni delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani e, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata.

Ricordiamo che le puntate di “Belve” sono tutte disponibile anche on demand su RaiPlay.