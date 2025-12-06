Tutto pronto per il ritorno di Belve Crime, lo spin-off di “Belve” di Francesca Fagnani, che riporterà in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera che continuano a far discutere. Scopriamo quando inizia su Rai2 e le anticipazioni.

Belve Crime 2025, quando inizia su Rai2

Dopo il grandissimo successo della quinta stagione di Belve, Francesca Fagnani torna su Rai2 con lo spin-off “Belve Crime“, ideato e condotto dalla giornalista e prodotto da Fremantle. Il programma inizierà da martedì 9 dicembre 2025 in prima serata su Rai2 con due puntate che si preannunciano imperdibili. In studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera che continuano a far discutere ancora oggi. Non cambia il format del programma con interviste esclusive a colpevoli o testimoni centrali di casi di cronaca nera.

Belve Crime, infatti, vuole esplorare in profondità la mente di chi ha sbagliato, di chi ha compiuto il male o di chi ne è stato travolto. A fare da cornice, cold case e delitti che negli ultimi anni hanno lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica italiana.

Belve Crime ospiti seconda edizione, chi ci sarà dopo Massimo Bossetti?

La prima edizione di Belve Crime, lo spin-off di Belve, andato in onda lo scorso anno è stato un grandissimo successo di critica e pubblico. Il programma, infatti, nella sua versione “crime” ha registrato 1.570.000 telespettatori con uno share del 12,4%. Tra i protagonisti – ospiti della prima stagione c’è stato Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Appello e Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d’assise di Bergamo.

Bossetti, che si è sempre dichiarato innocente, ha concesso un’inedita e lunga intervista alla giornalista e conduttrice. Un confronto teso e serrato in cui, rispondendo alle domande dirette di Francesca Fagnani, per la prima volta Bossetti racconta a lungo e in modo dettagliato la sua vicenda. Ricordiamo che l’intervista è stata realizzata nel carcere di Bollate (Milano), mentre le altre interviste sono state invece realizzate in studio.

L’appuntamento con Belve Crime di Francesca Fagnani è dal 9 dicembre 2025 su Rai2.