Dopo il grande successo di Belve, Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai2 con la versione “Belve Crime” con interviste ai protagonisti di casi di cronaca nera. Uno spin-off che si preannuncia imperdibile con la conduttrice e giornalista pronta ad intervistare colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera.

Belve Crime, quante puntate e dove vederlo?

Francesca Fagnani torna a sorpresa con un appuntamento speciale di “Belve” che per l’occasione si trasforma in “Belve Crime“. Si tratta di un vero e proprio spin-off del celebre e seguitissimo programma di interviste che ogni settimana catalizza l’attenzione di milioni di telespettatori. Questa volta la giornalista e conduttrice ha deciso di interviste non personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo, ma alcuni protagonisti al centro di vicende di cronaca nera. L’appuntamento con Belve Crime è fissato per martedì 10 giugno 2025 dalle ore 21.20 in prima serata su Rai2.

Con Belve Crime, la Fagnani è pronta a regalare ai telespettatori interviste esclusive a colpevoli o testimoni chiave di casi di cronaca nera, ma anche cold case che hanno segnato la recente cronaca italiana. Sul famoso sgabello di Belve Crime spazio al punto di vista di chi, in un modo o nell’altro, era presenta sulla scena del crimine. Prima delle interviste, la storia dell’intervistato sarà raccontata da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come ‘Indagini’.

Belve Crime, tra gli ospiti c’è anche Bossetti

Ma passiamo alle anticipazioni della prima puntata di Belve Crime di Francesca Fagnani in onda martedì 10 giugno 2025 in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti della puntata c’è Massimo Bossetti, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Sia l’Appello che la Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d’Assise di Bergamo anche se Bossetti si è sempre dichiarato innocente.

Si tratta della prima volta in tv per Bossetti pronto a raccontarsi e a condividere la sua vicenda in una lunga ed esclusiva intervista. L’intervista a Bossetti è stata realizzata nel carcere di Bollate, Milano, dove l’uomo sta scontando l’ergastolo.