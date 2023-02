Anna Oxa rilascia la sua prima intervista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 a Francesca Fagnani, durante la prima puntata di Belve in onda su Rai 2 in prima serata. Nell’intervista la Oxa affronta diversi argomenti, quali: Sanremo 2023, l’attacco di Fedez e la fake news sulla lite con Madame.

Belve, Anna Oxa parla di Sanremo 2023, Fedez e di Madame – Video

«Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato». Con queste parole, Anna Oxa racconta la sua esperienza alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, nella prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani.

Anna Oxa sul 25° posto a Sanremo

Parlando del 25° posto in classifica alla kermesse canora, la Fagnani facendo riferimento al brano dice alla cantante «Forse non è stato capito?» La Oxa risponde: «Ma da chi? La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro». Una stoccata che potrebbe essere riferita alla sala stampa.

Il contenzioso con la Rai

Tra gli argomenti al centro dell’intervista, anche la decisione della cantante di non partecipare alle interviste televisive e la possibile connessione con il contenzioso che vede coinvolti l’artista e la Rai. I fatti che hanno portato Anna Oxa e la Rai a una rottura risalgono al 2013, in seguito a un suo infortunio a Ballando con le stelle.

«Possono essere tantissime le risposte a questo, e potrebbero esserci risposte che io non posso dare perché legate a quel momento lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o il suo management dice che non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice: va bene. Non puoi condannare perché tu vuoi soddisfare il desiderio di non so cosa», ha spiegato Anna Oxa, rispondendo alla domanda relativa alla sua decisione di sottrarsi anche a tutte le interviste durante il Festival.

Anna Oxa su Fedez e Madame

La cantante, sempre rispondendo alle domande della Fagnani, affronta la polemica nata dalla fake news sulla sua presunta lite con Madame durante il Festival. La Oxa ribadisce che non c’è stata alcuna lite e che il tutto è stato montato ad arte per danneggiare la sua immagine. Affrontando poi la polemica Fedez e il video del rapper che accusava la cantante di aver saltato la fila alle prove, la Oxa dice che non ha incontrato Fedez e che sono stati gli altri a saltare la fila non lei.