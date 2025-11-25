Torna l’appuntamento con Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani trasmesso in prima serata su Rai1. Una puntata, la quarta, che si preannuncia davvero speciale per un omaggio alla grandissima Ornella Vanoni venuta a mancare pochi giorni fa all’età di 91 anni. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di stasera!

Belve, l’omaggio ad Ornella Vanoni

Stasera, martedì 25 novembre 2025, dalle ore 21.25 va in onda la quarta puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani che incontra i protagonisti dello spettacolo, dello sport, dell’attualità in interviste senza filtri, per portarli a svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine pubblica. La puntata di stasera si aprirà con un omaggio ad Ornella Vanoni, la cui voce accompagna sin dalla prima edizione la sigla sulle note de “L’appuntamento”. Un omaggio sentito ad una delle regine uniche ed incontrastate della musica italiana che con la sua voce, il suo coraggio e la sua ironia ha conquistato il cuore di tutti.

Non solo, durante la puntata spazio a tre nuove imperdibili interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche una sorpresa speciale con Maria De Filippi.

Belve, gli ospiti di stasera 25 novembre 2025 su Rai2

“È stato un amore importante quello con Federica Pellegrini?” Filippo Magnini si racconta a #Belve!

Ma passiamo agli ospiti della quarta puntata di stasera di Belve 2025. Francesca Fagnani è pronta ad incontrare in studio tre personaggi del mondo dello spettacolo. A cominciare da Orietta Berti che ha ricordato il tragico Festival di Sanremo 1967 passato alla storia per il suicidio di Luigi Tenco. Il cantautore di “Mi sono innamorato di te” lasciò un biglietto d’addio dove spiegò il suo gesto “come atto di protesta per un pubblico che manda ‘Io tu e le rose’ in finale”. La cantante ha commentato: “non ho mai creduto a quel biglietto” – ma poco dopo ha confessato di averlo vissuto molto male – “la gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevamo più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita“.

Spazio poi all’intervista a Martina Colombari, da ex Miss Italia a protagonista della ultima edizione di Ballando con le Stelle. Infine tra gli ospiti anche Filippo Magnini che tra le tante cose ha ricordato anche la storia d’amore con Federica Pellegrini: “è stato un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo“.

Questo e tanto altro nella quarta puntata di Belve 2025 in onda stasera su Rai2!